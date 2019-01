Karlovy Vary – 36. ročník Novoročního běhu na Svatošské skály pod taktovkou organizátorů SK Liapor Witte Karlovy Vary a Triatlet Karlovy Vary v čele s ředitelem závodu Vladimírem Hlavatým přilákal na start absolutní běžeckou špičku Karlovarského kraje.

V kategorii mužů nechyběli na startu Pavel Procházka, Jan Kubíček, Jakub Coufal či Radek Sedněv. V kategorii žen pak tvrdila běžeckou muziku Štěpánka Brožková, Romana Lubinová či Martina Kabilová.

Na běžce tradičně čekala rovinatá trať se startem a cílem před objektem veterinární ordinace MVDr. Soboty v Doubí.

Šestatřicátý ročník absolvovalo celkem v devíti věkových kategoriích 151 běžců a běžecké vítězství putovalo shodně jak v mužské kategorii, tak i ženské do Nejdku, přesněji do Witte Bike Teamu.

Nejrychlejším mužem byl v absolutním pořadí Jakub Coufal z Witte Bike Teamu Nejdek, který zdolal trasu v čase 20.57 a za sebou nechal tradiční rivaly, na druhém místě Radka Sedněva z Triatletu, třetím Pavla Procházku z AK Sokolov a čtvrtém Jana Kubíčka z JK Racing. Coufal se navíc stal sedmým běžcem, který při Novoročním běhu na Svatošky dokázal stlačit čas pod jedenadvacet minut.

Nadvládu nejdeckého klubu potvrdila i nejrychlejší slečna závodu Štěpánka Brožková, která dokončila závod v čase 25.27. Druhé místo brala Romana Lubinová z SC Start Karlovy Vary a třetí Barbora Hovorková z USK Akademik Cheb.

36. ročník Novoročního běhu na Svatošské skály, 6,4 km, chlapci do 16 let: 1. Albert Slaba (Triatlet, 00:26:17,0), 2. Hugo Macháček (Triatlet, 00:29:16,0), 3. Theodor Váša (Triatlet, 00:29:17,0); děvčata do 16 let: 1. Jana Pavlínská (New Roll Runners, 00:29:54,0), 2. Kristýna Jati (TJ MDDM Ostrov, 00:35:05,0), 3. Adéla Reichová (Triatlet, 00:35:45,0); muži do 39 let: 1. Jakub Coufal (Witte Bike Team, 00:20:57,0), 2. Radek Sedněv (Triatlet, 00:21:11,0), 3. Jan Kubíček (JK Racing, 00:21:42,0); muži 40 – 49 let: 1. Pavel Procházka (AK Sokolov, 00:21:36,0), 2. Jan Omrai (Bečov, 00:23:32,0), 3. Martin Mikeš (Toužim, 00:24:46,0); muži 50 – 59 let: 1. Milan Kožák (SC Start Karlovy Vary, 00:23:45,0), 2. Kamil Kovář (Spokato Sokolov, 00:24:51,0), 3. Bohdan Hofreiter (ACES Team, 00:26:20,0); muži nad 60 let: 1. Miroslav Novák (Karlovy Vary, 00:29:02,0), 2. Pavel Krieger (AK Sokolov, 00:29:31,0), 3. Jiří Vyšín (Karlovy Vary, 00:30:38,0); ženy do 34 let: 1. Štěpánka Brožková (Witte Bike Team, . 00:25:27,0), 2. Barbora Hovorková (USK Akademik Cheb, . 00:27:20,0), 3. Nela Kristenová (Triatlet, 00:28:06,0); ženy 35 – 49 let: 1. Kateřina Molnárová (BDK Kadaň, 00:28:54,0), 2. Radka Pillerová (Březová, 00:29:20,0), 3. Jana Čočková (Bike a běh Ostrov, 00:29:56,0); ženy nad 50 let: 1. Romana Lubinová (SC Start Karlovy Vary, 00:27:00,0), 2. Martina Kabilová (ACES Team, 00:30:00,0), 3. Iveta Vyšínová (Karlovy Vary, 00:32:06,0).