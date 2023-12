Tradičním „otvírákem“ sportovního roku na Karlovarsku je Novoroční běh na Svatošské skály, v pondělí v pondělí 1. ledna 2024 se poběží už po jedenačtyřicáté! Závod, který od prvního ročníku v roce 1984 až dodnes pořádá náš nohejbalový klub SK Liapor, je vypsaný jako veřejný silniční běh pro všechny věkové kategorie mužů i žen od 16 let až po veterány a veteránky.

40. ročník Novoroční běhu na Svatošské skály. | Foto: Daniel Seifert

Historie novoročních „Svatošek“ se začala psát 1. ledna 1984, kdy se na silnici z Doubí do Svatošských skal a zpátky proběhli, tenkrát ještě bez nějaké časomíry, první tři chlapi. Nápad, který se zpočátku jevil jako čirá bláznivost, se ujal s překvapivou rychlostí, na Nový rok 1985 už se na startovní čáře sešlo třiadvacet mužů, v roce 1988 překročil počet startujících padesátku, v roce 2012 stovku a 1. ledna 2019 byla poprvé překonaná „magická“ hranice 150 startujících, když závod dokončilo 96 mužů, 39 žen a 16 chlapců a děvčat v kategoriích mládeže.

Popularitu závodu dokonale ilustruje i skutečnost, že úspěšně přežil i „koronavirový“ Nový rok 2021, kdy v celé republice platil zákaz shromažďování více než tří osob. Pořadatelé tehdy Novoroční běh v jeho tradiční podobě museli zrušit, ale nakonec se i přece jen závodilo. „Novoroční výzva“ s individuálními starty a čipovou časomírou, zorganizovaná samotnými běžci, přilákala na start 116 startujících, z toho rovných 70 v mužských a 46 v ženských kategoriích.

Jedenačtyřicátý Novoroční běh na Svatošské skály odstartuje v pondělí 1. ledna 2024 v 11.00 hodin. Trať je pro všechny kategorie stejná, běží se po asfaltové silnici z Doubí do Svatošských skal a zpátky, dělá to přesně změřených 6400 metrů většinou po rovině s jediným, nepříliš strmým stoupáním.

Start a cíl jsou v Karlových Varech-Doubí na Svatošské ulici před veterinární ordinací MVDr. Soboty (bývalý Svazarm). Přihlásit se dá elektronicky na https://sokotime.cz/zavod-240101, nebo osobně při prezentaci v pondělí 1. ledna od 09.45 do 10.40 hodin v klubovně areálu SK Liapor v Doubí (odtud je ke startu cca 800 metrů). Startovné při přihlášení předem dělá 120,- a při přihlášení na místě 150,- Kč, mládež do 16 let neplatí. Slavnostní vyhlášení vítězů se odehraje po doběhnutí posledních závodníků opět v areálu SK Liapor.