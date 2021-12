Novoroční běh na Svatošské skály přetavil v triumf klan Coufalových

Tradice se ujala, už rok nato se 1. ledna 1985 sešlo na startovní čáře třiadvacet mužů a počty startujících z roku na rok rostly. V roce 1988 překročil počet účastníků Novoročního běhu poprvé padesátku, v roce 2012 stovku a 1. ledna 2019 byla poprvé překročena „magická“ hranice 150, když na start přišlo 96 mužů, 39 žen a 16 chlapců a děvčat v kategoriích mládeže.

Novoroční běh na Svatošské skály přežil i letošní „lockdown“, kdy vládní opatření ze dne 23. prosince 2020 dovolilo „pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob“.

Pořadatelé z nohejbalového klubu SK Liapor sice oficiální závod s hromadným startem zrušili, díky iniciativě běžců z karlovarských klubů Triatlet a ACES Team se ale na silnici z Doubí do Svatošek a zpátky přece jen běhalo. „Novoroční výzva“ s individuálními starty v rozmezí dvou hodin přilákala 122 lidí!

Příští, v pořadí už 39. ročník Novoročního běhu už se vzhledem k aktuálně platným vládním opatřením uskuteční opět v obvyklém formátu. Závod pořádá extraligový nohejbalový klub SK Liapor Karlovy Vary jako veřejný silniční běh, k účasti tedy není třeba žádná registrace ani členství v nějaké tělovýchovné organizaci.

Trať závodu zůstává od začátku pro všechny kategorie včetně mládeže stejná, běží se stále po asfaltové silnici z Doubí do Svatošských skal a zpátky, přesně změřených 6 400 metrů s jediným mírným stoupáním. Přihlášky se přijímají už dnes elektronicky na https://sokotime.cz, prezentace a výdej startovních čísel jsou v den závodu 1. ledna 2020 od 10.00 do 10.45 v klubovně areálu SK Liapor v Doubí, kde je také možnost se k závodu dodatečně přihlásit.

Hromadný start všech kategorií je v 11.00 hodin, vyhlášení výsledků opět v areálu SK Liapor Witte pár minut po doběhnutí posledního závodníka. Závod je vypsaný pro osm věkových kategorií od mládeže od 16 po veterány nad 70 roků, vítězové obdrží poháry a první tři v každé kategorii si odnesou i finanční odměny.

Něco statistiky

Do výsledkových listin Novoročního běhu na Svatošské skály se za 36 let zapsalo celkem 852 mužů a žen, řada z nich (možná většina) samozřejmě vícekrát. Rekordmanem je Michal Havlíček (ACES Team), který má na kontě rovných 30 startů, na 2. místě je s 29 starty Jindřich Mikeš (Triatlet Karlovy Vary) a bronzovou příčku drží chodovský veterán Vladimír Zounar, který svůj 28. start absolvoval v letošním roce ve věku 79 let! Mezi ženami co do počtu účastí kraluje Jana Šplinarová s 18 před Ivetou Vyšínovou se 17 a Evou Hejtmánkovou se 16 starty.

První oficiálně uznaný traťový rekord zaběhl vítěz 2. ročníku (1985) Jakub Jiskra, kterému tehdy naměřili čas 23:45, rok nato ho vylepšil na 22:39. Už dvaadvacet let platný traťový rekord má hodnotu 20:15 a stanovil ho v roce 1999 Martin Mikeš (pozn. red. – rok nato zaběhl i druhý nejlepší čas závodu 20:19). Třetí nejlepší čas má hodnotu 20:20 a zaběhl ho v roce v roce 1998 při svém jediném startu na „Novoročáku“ Václav Čistý a třetím v pořadí je se čtvrtým nejrychlejším časem 20:31 z roku 2007 v Belgii usedlý Peruánec Vladimir Escajadillo. Ženský traťový rekord drží časem 22:40 z roku 2012 Ivana Sekyrová.