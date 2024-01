Sice sněhu poskrovnu, přesto úspěšné zahájení závodní sezony v běžeckém lyžování. V podání LK Slovan Karlovy Vary, to pak platí dvojnásob. Pořadatel dvoudenních závodů totiž musel odložit kvůli špatným sněhovým podmínkám tradiční Zahajovačky. Druhý pokus už byl úspěšný.

Štít Krušných hor 2024. | Foto: LK Slovan Karlovy Vary/Kateřina Machová

Štít Krušných hor oficiálně otevřel o uplynulém víkendu vytouženou závodní sezonu v běžeckém lyžování. „Jsme velmi rádi, že se nám nakonec podařilo závod Štít Krušných hor uspořádat,“ neskrývala radost z úspěšného zahájení sezony za pořadatelský štáb LK Slovan Kateřina Broumová.

A nebylo divu. Pořadatelé se totiž pořádně zapotili, aby se závod mohl uskutečnit. „Velký dík patří pořadatelům, konkrétně Lukášovi Krejčímu a Milanovi Pavelkovi, kteří dokázali navézt a naházet sníh, tak aby připravili okruh dlouhý jeden a půl kilometru,“ vzkazovala dodatečné poděkování Broumová. Na první závody v Karlovarském kraji tak dorazily běžecké naděje z Aše, Vysoké Pece, Teplic, Ústí, Oseku, Plzně, Ostrova či Karlových Varů.

„Po oba dva dny se startovalo intervalově, bezmála tři hodiny, aby se na okruhu nemísil velký počet závodníků,“ připomněla Broumová, s čím se pořadatelé museli během dvoudenních závodů popasovat, když se v bílé stopě prostřídalo každý soutěžní den bezmála dvě stě závodníků. „I přes mrazivé podmínky všichni vydrželi až do konce a za to jim patří velký dík,“ doplnila k úspěšnému vstupu do nové závodní sezony Broumová.

Černý panter tasil drápy. Novák v Ruce dojel pro životní úspěch, skončil druhý

Listina vítězů

Sobota, benjamínci – dívky, 200 m: Viktorie Kupilíková (LK Slovan K.Vary); benjamínci – chlapci, 200 m: Matyáš Bauer (TJ RADON Vysoká Pec); předžákyně, 500 m: Marie Šperlová (TJ RADON Vysoká Pec); předžáci, 500 m: Lukáš Lebeda (TJ RADON Vysoká Pec); nejmladší žákyně, 500 m: Amálie Popová (LK Jasan Aš); nejmladší žáci, 500 m: Lukáš Volenec (TJ Lokomotiva Teplice); mladší žákyně, 1,5 km: Markéta Kejřová (LK Slovan K. Vary); mladší žáci, 1,5 km: Matěj Plíva (LK Slovan Košťany); starší žákyně, 3 km: Majda Ciprysová (LK Slovan K. Vary); dívky U15, 3 km: Ela Lošťáková (LK Slovan K. Vary); starší žáci, 3 km: Lukáš Štěrba (SNKV – LK Slovan K.Vary); chlapci U15, 3 km: Štěpán Šmejkal (LK Slovan K. Vary); dívky U16, 4,5 km: Alžběta Ciprysová (LK Slovan K. Vary); chlapci U16, 4,5 km: Jonáš Blahout (LK Slovan K. Vary); dívky U18, 6 km: Maya Losová (SKP Ústí nad Labem); chlapci U18, 6 km: Šimon Gašek (LK Slovan K. Vary); muži, 7,5 km: Aleš Havel (TJ Lokomotiva Teplice).

Neděle, benjamínci – dívky, 500 m: Viktorie Kupilíková (LK Slovan K. Vary); benjamínci – chlapci, 500 m: Matyáš Bauer (TJ RADON Vysoká Pec); předžákyně, 500 m: Josefína Blaschkeová (LK Slovan Košťany); předžáci, 500 m: Lukáš Lebeda (TJ RADON Vysoká Pec); nejmladší žákyně, 1,5 km: Karla Menclová (Sport Club Plzeň); nejmladší žáci, 1,5 km: Jan Blaschke (LK Slovan Košťany); mladší žákyně, 1,5 km: Markéta Kejřová (LK Slovan K. Vary); mladší žáci, 1,5 km: Matěj Plíva (LK Slovan Košťany); starší žákyně, 3 km: Majda Ciprysová (LK Slovan K. Vary); dívky U15, 3 km: Lucie Rybáková (BK Ostrov); starší žáci, 3 km: Lukáš Štěrba (LK Slovan K. Vary); chlapci U15, 3 km: Vojta Kozák (Sport Club Plzeň); dívky U16, 4,5 km: Alžběta Ciprysová (LK Slovan K. Vary); chlapci U16, 4,5 km: Jonáš Blahout (LK Slovan K. Vary); dívky U18, 6 km: Maya Losová (SKP Ústí nad Labem); chlapci U18, 6 km: Matouš Decker (Sport Club Plzeň); muži, 7,5 km: Michal Tošner (LK Slovan K. Vary).