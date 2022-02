Čtvrtý triumf si v Kadani připsal na konto vytáhlý běžec Kilpi Kome klubu Kraslice Michal Oplt, který si připsal na účet vítězný čas 0:43:54.

Již osmnáctým dílem pokračoval o víkendu Zimní běžecký pohár Kadaň. Běžci tentokrát měli naordinovaný Běh kolem Úhoště, který měřil 11 100 metrů. Absolutním vítězem se stal Michal Oplt z Kilpi Kome klubu Kraslice, ženám pak kralovala Lenka Kůsová z karlovZdroj: Daniel Seifert

Na druhém místě doběhl závodník karlovarského Triatletu Radek Krummer a třetí pak Michal Báťa z Kilpi Kome klubu Kraslice, když všichni tři se takto seřadili i v kategorii mužů.

Ženám již počtvrté kralovala ostřílená běžkyně karlovarského Triatletu Lenka Kůsová, která si v cíli připsala čas 0:54:37, čímž navíc opanovala kategorii veteránek 1.

Za ní se seřadily na druhém místě Kateřina Kutílková z Mostu a třetím Bertha Ramos Condori Maják z Arequipa. To však nebylo ze strany běžců z Karlovarského kraje vše, když ještě bronz přidala v kategorii veteránek 2 Martina Kabilová, která hájila barvy Aces Teamu Karlovy Vary.

V neděli 27. února čeká ZBP předposlední závod – Běžecký dvojboj, který absolvují běžci na stadionu FK Tatran Kadaň od 10.00 hodin.

Běh kolem Úhoště

Muži A: 1. Oplt Michal (Kilpi Kome klub Kraslice, 0:43:54), 2. Krummer Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:46:27), 3. Báťa Michal (Kilpi Kome klub Kraslice, 0:46:34); veteráni 1: 1. Doležal Ladislav (Hnízdil Team Kadaň, 0:47:47), 2. Bajbora Jan (AK Bílina, 0:49:07), 3. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:49:20); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:47:01), 2. Prokeš Dušan (Chomutov, 0:54:10), 3. Zelenka Stanislav starší (DBK Kadaň, 0:55:58); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:54:27), 2. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 1:18:31); veteráni 4: 1. Linhart Karel (BK REKA, 1:04:51), 2. Kostka Josef (VTŽ Chomutov, 1:46:39); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 0:56:47), 2. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:59:07), 3. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 1:01:42); veteránky 1: 1. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 0:54:37), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:58:45), 3. Popelková Kateřina (Strupčice, 0:58:49); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1:00:38), 2. Vítková Zuzana (Most, 1:01:25), 3. Kabilová Martina (Aces Team Karlovy Vary, 1:06:16); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:47:32), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:48:28), 3. Molcar Jan (BK Běkodo Teplice, 0:53:33); juniorky: 1. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 1:12:03), 2. Šimůnková Ema (Kadaň, 1:17:36).