A čekání stálo za to. Na programu totiž bylo semifinále, ve kterém zamířily na západ Čech Modřice. A právě hosté zamířili do Doubí s velkým odhodláním uspět, navíc když ulovili v letním přestupním termínu reprezentanta Jiřího Doubravu.

Semifinálová bitva odstartovala s dvacetiminutovým zpožděním, neboť bylo nutné vysušit hřiště zmáčené opakovaným deštěm. Čekání viditelně poznamenalo více hosty z Modřic, Doubrava s Müllerem se v prvním zápase dvojic těžko hledali, když Jan Vanke s Danem Putíkem tak bez viditelné námahy přivedli domácí tým do vedení. To se ale k lítosti početného publika brzy rozplynulo. Jakub Medek s Michalem Kokšteinem a střídajícím Tomášem Bíbrem nenašli recept na dobře sehranou dvojici Pospíšila s Rosenberkem, a když pak do dobře sešikovaných modřických sestav marně bušily obě karlovarské trojky, byl v polovině utkání na ukazateli stav 1:3.

Skóre hrozící debaklem vylepšil Karel Hron, který ukázal modřickému Hanusovi jasně, kdo je v singlu na hřišti pánem, a snížil na 2:3. A hned vzápětí se domácí fan klub radoval, když v nejhezčím zápase dne Jan Vanke s Matějem Medkem a vzájemně se prostřídavšími bratry Putíky ve třech setech rozebrali „neporazitelnou“ modřickou trojku Pospíšila s Müllerem a Rosenberkem a srovnali stav utkání na 3:3.

Bohužel to ale byla na straně domácích poslední radost. Druhá domácí trojice ve složení Medek, Kokštein, Bíbr a střídající Hron držela s Doubravovou formací krok jen v prvním setu a poslední hřebík do rakve karlovarských nadějí zatloukli Pospíšil s Rosenberkem, když nekompromisně vyprovodili ze hřiště Vankeho s Putíkem, který navíc bojoval i s obnoveným zraněním kolena, kvůli kterému ho musel střídat bratr Jiří.

Porážka je pro tým, který si před utkáním dost věřil, sice velice trpká, ale pořád ještě neznamená absolutní konec. Semifinále se hraje na dva vítězné zápasy a uspět na hřišti soupeře jistě není nemožné.

Bude to ale zatraceně těžké, neboť Modřičtí mazaně využili možnost, kterou jim nabízí soutěžní řád, a pro odvetu v sobotu 5. října si zajistili halu, kde zejména jejich nejnovější posila Doubrava dokáže být velice nebezpečný.

SK Liapor Witte – MNK Modřice 3:5. Zápasy: Vanke, Dan Putík – Doubrava, Müller (Hanus) 10:8, 10:9; Jakub Medek, Kokštein (Bíbr) – Pospíšil, Rosenberk 7:10, 9:10; Vanke, Matěj Medek, Dan Putík (Jiří Putík) – Doubrava, Topinka, Hanus 6:10, 10:7, 7:10; Jakub Medek, Kokštein, Bíbr (Hron) – Pospíšil, Müller, Rosenberk 5:10, 10:9, 7:10; Hron – Hanus 5:10, 10:6, 10:7; Vanke, Matěj Medek, Dan Putík (Jiří Putík) – Pospíšil, Müller, Rosenberk 7:10, 10:6, 10:6; Jakub Medek, Kokštein, Bíbr (Hron) – Doubrava, Topinka, Hanus 9:10, 6:10; Vanke, Dan Putík (Jiří Putík) – Pospíšil, Rosenberk 8:10, 6:10. Sety: 8:12.

Další utkání semifinále play-off: Avia Čakovice – Climax Vsetín 5:2.