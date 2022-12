Dvořák si sice v zápasnické Lize mistrů připsal druhou porážku v řadě (na konci března ho porazil Brazilec Matheus Nicolau), ale za svůj výkon se rozhodně nemusí stydět, neboť ukázal opravdové bojovné srdce. Velký obdiv sklidil především za svůj počin v závěrečných vteřinách prvního kola, kdy neodklepal soupeřovo drsné páčení, při kterém si málem nechal zlomit ruku.

„Myslel jsem si, že to plácne, ale je to zvíře, je to tvrdý bojovník. Klobouk dolů před Davidem. Nikdo to takhle nezvládl. Hodně chlapů jsem takhle utáhl, ale tenhle chlap je drsňák. Dokázal mi, že je tvrdší, než jsem si myslel,“ ocenil Dvořáka vítězný Manel Kape.

Levá ruka hodně utrpěla

Hrobníka musel v přestávce mezi prvním a druhým kolem zkontrolovat doktor. Dal mu sice zelenou k pokračování v souboji, ale postižená levá ruka hodně utrpěla, což se v dalším průběhu jednoznačně projevilo. Bývalý šampion japonské organizace Rizin toho využil, byl aktivnější a k tomu stihl přidat i několik drzých gest.

Východočeský zápasník se přesto nevzdal a ve třetím kole se snažil s duelem něco udělat. Bohužel recept na v pohodě bojujícího Kapeho se mu najít nenašlo, tudíž v Apex centru, nejznámějším světovém kolbišti, kde se turnaj UFC Fight Night konal, prohrál u rozhodčích na body.

„Moc mě mrzí, že jsem to nezvládl. Nechal jsem tam vše, za nic na světě bych se nevzdal, ale bohužel to bylo na výhru málo,“ napsal Dvořák na svůj facebookový profil.

Nyní pro něj bude důležité, jak se srovná s neznámou situací. Od roku 2012 totiž jenom vítězil, ale letos prohrál oba svoje zápasy. V muší váhové kategorii UFC tak nejspíš vypadne z elitní desítky, do které se naopak posune jeho sobotní soupeř Kape.