/NOHEJBAL/ Pětidenní nohejbalový kemp, který ve svém areálu pořádal SK Liapor Witte Karlovy Vary v čele s Janem Vankem a jeho trenérským štábem, má za sebou úspěšně již třináctý ročník. Jak oblíbený kemp pro nohejbalové naděje v lázeňském městě, přesněji areálu SK Liapor Karlovy Vary v Doubí probíhal, přiblížil v exkluzivním rozhovoru Deníku právě jeden z nejlepších českých nohejbalistů v podání Jana Vankeho.

Nohejbalové naděje si daly sraz v Doubí, na oblíbeném kempu. | Video: Daniel Seifert

Honzo, máte zase sebou třináctý ročník nohejbalového kempu, jak byste ho hodnotil?

Kemp splnil všechna očekávání nejen pořadatelů, ale podle kladných ohlasů, především jeho mladých účastníků. O kemp je každoročně enormní zájem a letos jsme poprvé, z důvodu kapacity hřišť, přistoupili k tomu, že jsme každý oddíl limitovali určitým počtem účastníků. Je skvělé sledovat nasazení všech hráčů a jejich snahu si vylepšovat své herní dovednosti. Po pár dnech intenzivního tréninku je vidět obrovské zlepšení na každém z účastníků.

Kolik dětí se tedy kempu zúčastnilo, a jakou náplň měl?

Letos se kempu zúčastnilo jedenatřicet nohejbalistů, na které dohlížel nejen tým kvalitních trenérů mládeže z řad klubu SK Liapor Karlovy Vary, ale také z ostatních tradičních klubů jakými jsou Modřice, Stříbro nebo Peklo nad Zdobnicí. Náplň kempu byla různorodá. Apeluji na to, aby si hráči osvojili základní prvky správné tělesné přípravy pro náš sport, jakožto předcházení zranění v budoucnu, rozvoj flexibility a fyzické připravenosti. Určitě byly neméně zábavné a motivující jednotlivé bodované soutěže z herních dovedností. Hráči byli rozděleni do čtyř výkonnostních skupin, kterým se vždy jeden celý den věnovala trenérská dvojice a další den se trenéři u jednotlivých skupin prohodili. Děti tak mají možnost poznat jiný druh tréninku, tím si tak odvážejí z kempu, co nejvíce nových poznatků. V každém oddílu se trénuje trochu jinak, což je inspirující i pro trenéry, kteří si vzájemně vyměňují zkušenosti. Nechyběl ani tradiční výběh na Svatošské skály, který děti vždy v uvozovkách velmi baví a těší se na něj (úsměv).

Vše, ale není jen o dřině, ale také zábavě, kdy jste pro účastníky kempu připravili několik soutěží…

Soutěží byla celá řada. Vždy na konci dne jsme vyhodnotili z každé skupiny toho nejúspěšnějšího jedince, který následně dostal odměnu. Zároveň jsme se snažili hráče motivovat k tomu, aby mohli přestoupit do jiné výkonnostní skupiny, a tím si zahrát s lepšími hráči. Tohle se nám velmi osvědčilo a snažíme se děti vést pozitivní motivací k lepším výsledkům. Vše je však zaměřeno především na zábavnou formu a na výsledek jsme nevytvářeli žádný tlak. Z kempu by měly děti odcházet spokojené a plné zážitků a nikoliv vystresované tím, že nebyly stejně úspěšní jako ostatní.

Určitě je však i důležitá podpora sponzorů či pomoc dobrovolníků…

Jsme jediným oddílem, který jako organizátor pořádá kemp podobného typu pro mládež. Náš oddíl je kolébkou nohejbalu napříč všemi věkovými kategoriemi, a jako takový máme jistou ´povinnost´pořádat podobné akce. Bez podpory sponzorů by nemohl náš klub vůbec existovat a ani pořádat takto skvělé akce pro děti. Za to patří velký dík především společnosti Liapor, městu Karlovy Vary, Karlovarskému kraji a novému významnému sponzoru Sokolovská uhelná a SUAS. Akce by také nešla uspořádat bez trenérů a dam Bíbrových, které se každoročně postaraly o bezchybný food a drink servis na kempu.

Třináctý ročník tedy máte úspěšně za sebou, teď máte před sebou čtrnáctý…

Jsou to vždy dlouhé přípravy a organizační kolotoč a po uspořádání kempu, se v člověku mísí pocity spokojenosti, úlevy a zároveň únavy. Ale za ty dětské úsměvy, a pro náš milovaný sport, stojí za to pořádat podobné akce.