/ČESKÝ POHÁR/ Jednu velkou premiéru si vystřihly o víkendu Karlovy Vary. Ty totiž premiérově hostily na beachvolejbalových kurtech VK Karlovy Vary v Tuhnicích dvouhvězdičkový Český pohár žen. V hlavní soutěži se pod taktovkou pořadatele VK Karlovy Vary představilo čtyřiadvacet dvojic na třech kurtech, na kterých se prezentovaly v lázeňském městě volejbalem nejvyšší úrovně.

Dvouhvězdičkový Český pohár žen - Karlovy Vary 2023. | Video: Daniel Seifert

Do finále turnaje, hraného na dvou kurtech, se probojovalo osm nejlepších dvojic, které se utkaly o celkové vítězství v turnaji. Nakonec se probojovala do finále favorizovaná dvojice Andrea Lorenzová, Anna Pospíšilová, které se postavil do cesty pár Markéta Svozilová a Kylie Neuschaferová. První set finálové bitvy byl jednoznačnou záležitostí pro nasazený pár číslo pět, tedy Svozilovou s Neuschaferovou, když dosáhly na výhru 21:12. Ve druhém setu Lorenzová a Pospíšilová zlepšily svou hru a s přehledem set získaly v poměru 21:16.

Finálový zápas tak dospěl do dramatického tiebreaku, kde do posledního míče nebylo jasné, kdo zvítězí. Zápas plný tvrdých smečí, úžasných podání, příjmů a dokonalých obran, hraný v neuvěřitelném tempu pro sebe nejtěsnějším rozdílem 15:13 získal nasazený pár číslo jedna, tedy Andrea Lorenzová a Anna Pospíšilová, který se tak stal celkovým vítězem turnaje.

„Podle mého mínění jsme procházeli celkem těžkým pavoukem a žádný zápas nebyl zadarmo, což bylo vidět na skóre jednotlivých zápasů. Většinou jsme první set strašně dostaly a pak jsme často otáčely druhý set i tiebreak. Jsem ale ráda za ty těžké zápasy, kterými jsme si prošly, bylo to skvělé,“ pochvalovala si po turnaji Andrea Lorenzová.

„Vidím to úplně stejně. Na to, že jsme byly první nasazený pár, tak jsme měly těžkou cestu, hodně těžkou, ale zvládly jsme náročné tie-breaky, otáčet zápasy a jsme za to rády. Povedlo se,“ doplnila svou parťačku Anna Pospíšilová.

Bronz si pak odvezl z města minerálních pramenů nasazený pár číslo tři ve složení Valerie Dvorníková, Michaela Břínková. Na českém poháru se premiérově představily také volejbalové naděje z pořadatelského VK Karlovy Vary, když Adéla Mazůrková a Andrea Dučinská, skončily po těsných prohrách ve skupině, když nakonec obsadily naděje Karlových Varů dělené sedmnácté místo. Další beachvolejbalový svátek budou hostit Karlovy Vary 24. června, kdy budou hostit Český pohár kategorie U16.

Konečné pořadí: 1. Andrea Lorenzová, Anna Pospíšilová, 2. Markéta Svozilová, Kylie Neuschaferová, 3. Valerie Dvorníková, Michaela Břínková, Magdalena Dostálová, Tereza Francová.