První se představila na turnaji Andrea Semanová, která se postavila zkušené soupeřce Elišce Glaserové z pražského TCB Gymu. Semanová nakonec po velkém boji dosáhla na vítězství.

OBRAZEM: Zápasníci Alpha Gym Karlovy Vary byli úspěšní na Samurai Cupu

„Zápas mi celkově vůbec nesedl, soupeřka byla velmi zkušená a mně se dlouho nedařilo prosazovat svoji taktiku. Nakonec jsem však zvítězila především díky své tvrdosti, fyzické kondici a vůli po vítězství,“ řekla po vítězství Semanová, která se stala republikovou šampionkou v tomto netradičním, ale velmi tvrdém sportu.

Ve váze do 65 kg se představili hned dva bojovníci karlovarského gymu, a to Christian Bošiak a Jakub Holub, který nastoupil do svého prvního zápasu vůbec. Holub vyrukoval ve svém zápase na borce v barvách Slavia Gym Praha Jakuba Bílka, když svého zkušenějšího soupeře zdolal jednomyslným rozhodnutím na body.

Následně Holub do finále nenastoupil kvůli zranění holenní kosti, a dosáhl tak na druhé místo. Bošiak se v prvním zápase utkal se Zbyňkem Poldaufem z pražského TCB Gymu, proti kterému se prezentoval sice velmi dobrým výkonem, ale ani to na výhru nestačilo.

V zápase o třetí místo si však spravil chuť, kdy hned v prvním kole poslal právě Jakuba Bílka k zemi nekompromisním k. o. a do sbírky Alpha Gymu přidal bronz.

Následně přišel na řadu Jakub Hollý, který narazil v kategorii do 80 kg na Jana Šťastného z Bulldog Gymu Mladá Boleslav, přes kterého prošel do finálového zápasu proti Dominiku Bílému z pražského TCB Gymu.

Finálový zápas byl hodně vyrovnaný, plný tvrdých výměn a strhů na obě strany, když nakonec byla bitva zastavena doktorem pro zranění nosu karlovarského bojovníka, a Hollý si tak připsal na účet titul vicemistra republiky.

„Ačkoliv jsem ve finálovém zápase prohrál, předvedl jsem na galavečeru životní výkon a za to patří poděkování celému týmu a také mým sponzorům Baddys CBD Shop a Atoma Store za pomoc v přípravě na tento těžký turnaj,“ chválil si po utkání Hollý.

Následně se představil v trikotu Alpha Gymu ve váze do 75 kg Ondřej Hlaváček, kterému se postavil Isayev Eynar, ostřílený ázerbájdžánský bojovník s mnohaletými zkušenostmi. Hlaváček sice podle očekávání byl většinu prvního kola pod velkým tlakem, ale ten díky své tvrdosti a dobrému pohybu ustál a začal postupně přebírat otěže zápasu. Navíc svého soupeře několikrát přesně zasáhl a na konci se stal sice překvapivým, ale zaslouženým vítězem.

V semifinále pak Hlaváček narazil na Filipa Roubíčka z pražského TCB Gymu. Roubíček, který je zároveň zkušeným reprezentantem ČR v Sandě, již byl nad Hlaváčkovy síly, a ten si tak na účet připsal velmi cenný bronz.

„Chtěl bych poděkovat všem zápasníkům za úžasné výkony. Všichni do jednoho ukázali fighterské srdce a nikdo neprojevil ani známku strachu, a to i přes opravdu těžké a zkušené soupeře,“ chválil si vystoupení karlovarských bojovníků trenér Alpha Gymu František Linhart.

Karlovarský klub tak udělal úspěšnou tečku za rokem 2021. Do nové sezony naskočí klub z lázeňského města v pondělí 3. ledna, kdy současně proběhne v karlovarském klubu Alpha Gym nábor nových členů. „Všichni nově příchozí se mohou po celý leden těšit na první trénink zdarma, a to na kteroukoliv disciplínu, ať už jde o MMA, thaibox, grappling nebo funkční tréninky,“ dodává závěrem za Alpha Gym Ilja David.