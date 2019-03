Domácí BS DSK Basketball Nymburk KV šel do klání bez své největší hvězdy, Američanky Chloe Wells, a aby toho nebylo málo, těsně před turnajem se zranila i druhá rozehrávačka Eliška Mircová. Do semifinále proti KP Brno přesto vstoupily domácí ve velkém stylu. Ovládly první čtvrtinu o 14 bodů. Brňanky ale zabraly a v nesmlouvavé bitvě se dostaly na konci třetí čtvrtiny do vedení. „Zápas se musel asi líbit. Začaly jsme dobře, ale pak jsme KP Brno nechaly dostat do hry lehkými koši,“ popisuje domácí Tereza Krakovičová.

V poslední čtvrtině musel nymbursko karlovarský tým dotahovat až desetibodové manko. Povedlo se. S vypětím všech sil ve strhujícím závěru. Právě Tereza Krakovičová 0,9 vteřiny před koncem srovnala na 65:65.

Prodloužení ale domácí hráčky již nezvládly. „Bohužel nám nevyšlo. Bylo vidět, že nám chybí rozehrávačky, udělali jsme hodně chyb, měli jsme celkem 29 ztrát. Myslím, že kdybychom měli rozehrávačku Chloe Wells, nebo alespoň Elišku Mircovou, tak bychom ten zápas vyhráli,“ poukázal trenér Nymburka KV Daniel Kurucz.

„Já si cením toho, že jsme se dokázaly do zápasu vrátit. Občas máme výkyvy, ale tým ukázal, že má srdce, že to nevzdá. Bylo to dobré znamení i před play-off,“ doplnila česká reprezentantka ve službách Nymburku KV Tereza Krakovičová.

V souboji o bronz potom domácí porazily s přehledem pražskou Slavii 90:68. „Určitě je to spokojenost, že je to aspoň medaile. Ale finále bylo blízko, takže nás to určitě mrzí. Nakonec ale bronz bereme, protože i o třetí místo je potom celkem těžké se namotivovat. Jsem ráda, že jsme to zvládly,“ byly vidět rozporuplné pocity Terezy Krakovičové po vítězném utkání o třetí příčku.

„Od samého začátku bylo vidět, že jsme lepší, upřímně teď nechápu, proč jsme v posledním ligovém kole na Slavii prohráli o čtyři body. Možná to pro nás bylo určité poučení, že je potřeba se soustředit na každého soupeře,“ řekl po jednoznačném zápase se Slavií nymburský kouč.

V semifinále Daniel Kurucz sice mluvil v některých fázích duelu ke svým hráčkám velmi důrazně, nakonec ale přeci jen musel svůj tým pochválit. „Se sobotním i nedělním výkonem je velká spokojenost,“ uznal.

To se týká i celkového vyznění turnaje. „Byla to výborná propagace basketbalu. Vždycky zmiňuji lidi, z toho pohledu z toho mám radost, pro diváky to bylo super,“ uvedl Daniel Kurucz.

A dobrá zpráva na závěr? Karlovy Vary budou mít od nové sezony zase své plné zastoupení v ŽBL.

Prvenství si z Karlových Varů odvezly hráčky Sokola Nilfisk Hradec Králové, které ve finále porazily obhájce z KP Brno 68:63