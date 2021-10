Tentokrát se však pro vítězství pořádně zapotili. A nebylo divu. Do Varů totiž dorazil jihočeský Jihostroj, který přijel splatit dluhy z loňského finále. Týmu z lázní sice pořádně zatopil, ale z výhry se nakonec radovalo Karlovarsko, které přetavilo volejbalové drama ve výhru 3:2 na sety.

„Já dva body beru,“ řekl po utkání karlovarský trenér Jiří Novák. „Měl jsem trochu strach po zájezdu do Rumunska, jak kluci budou reagovat na výsledek a cestování,“ přidal vzápětí kouč Karlovarska.

VK ČEZ Karlovarsko - VK Jihostroj České Budějovice 3:2.Zdroj: Daniel SeifertÚvodní set načaly Vary před svými fanoušky velmi dobře, když soupeři z jihu Čech dovolily uhrát v hale míčových sportů pouze osmnáct bodů. Jenže posléze se v následujících dvou setech radovali z výhry Jihočeši, kteří tak otočili vývoj zápasu ve svůj prospěch.

„Je to pořád dokola, vždy dobře začneme, pak z toho vypadneme, koukáme, co se děje, hluché pasáže každý zápas,“ zlobil se kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer. Vary však nesložily zbraně a čtvrtý set urvaly ve svůj prospěch. To už na palubovce řádili karlovarští mladíci, kteří následně napomohli Karlovarsku i k výhře ve zkrácené hře.

„Naštěstí jsme to zase doklepali k výhře,“ naráží Pfeffer na domácí neporazitelnost. „Chtěl bych poděkovat Martinu Fišerovi, přišel na hřiště a pomohl. I Martin Kočka pomohl oživit hru,“ chválil si kapitán Varů.

„Mladí zahráli super, to si zaplatí,“ připomíná závěrem Pfeffer, že mladíci budou muset sáhnout hluboko do kapsy.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 3:2 (25:18, 22:25, 24:26, 25:19, 15:11). Rozhodčí: Krtička, Rychlík. Diváci: 618.

Karlovarsko: Vašina, Wilson, Indra, Wiese, Patočka, Keemink, libero Pfeffer (stř. Fišer, Zajíček, Kočka).

Jihostroj ČB: Michálek, Mach, Schouten, Licek, Polák, De Amo, libero Kryštof (stř. Sedláček, Stoilovič, Kriško, Piskáček, Šulista).

Ve středu na Ligu mistrů

Ve středu 13. října čeká volejbalisty VK ČEZ Karlovarsko od 18.00 hodin důležitá odveta v rámci prvního předkola Champions League, ve které bude hostit v hale míčových sportů rumunské Galati. Volejbalisté z města minerálních pramenů zahájili o víkendu druhý anglický týden, když zvládli duel s Českými Budějovicemi, který vyhráli 3:2. Další boj, ve kterém tentokrát půjde o všechno, mají před sebou. V prvním duelu uhráli svěřenci karlovarského trenéra Jiřího Nováka bod po výsledku 2:3 na sety. V domácím prostředí musí pro postup do další fáze Ligy mistrů dosáhnout na vítězství.