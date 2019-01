Sokolov – Kolotoč závodů Českého poháru v triatlonu se v sobotu zastavil v Sokolově, konala se tu Velká cena města Sokolova a Karlovarského kraje.

Závod, který pořádá sokolovský klub Tri Sport Čeko Sokolov, má tradici už téměř čtvrt století, poprvé se konal už v roce 1994 v okolí přehrady Tatrovice (vyhrál tenkrát Martin Krňávek).

Po deseti letech se Velká cena přestěhovala na sokolovské koupaliště Michal a tam se jezdí dodnes. Letos se tady na startu sešlo na půl druhé stovky mužů a žen v kategoriích od 16 do 99 let. Čekaly je „sprinterské“ tratě 750 metrů plavání ve vodní nádrži Michal, 20 km na kole po silnici přes Vítkov na Podstrání a zpátky a 4 km závěrečný běh ve zvlněném terénu kolem vody.

V hlavním závodě, zařazeném do seriálu Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu, se z prvenství radoval exmistr Evropy v terénním triatlonu a olympionik Jan Čelůstka, který o svém triumfu rozhodl vynikajícím výkonem v běžecké části závodu, kdy o pouhé čtyři desetinky přespurtoval Jana Volára. Z domácích borců dopadl nejlépe Jan Kubíček, jenž ve svých sedmatřiceti letech vybojoval sedmé místo. Dařilo se i veteránům, v kategorii nad 50 skončil „acesák“ Zdeněk Procházka čtvrtý a mezi veterány nad 60 let si Michal Landiga v dresu karlovarské Slavie doběhl pro stříbro.

Triatlonisté z regionu nejčastěji bojovali v závodě „Open“, zařazeném do Poháru Karlovarského kraje v triatlonu. Tady se žádné drama v boji o zlato nekonalo, ašský Pavel Vojta měl v cíli náskok více jak dvě minuty. Za ním to bylo už vyrovnanější, dalších pět borců se vešlo do jediné minuty.

Velká cena Sokolova v triatlonu – výsledky

Velká cena Sokolova

muži do 39 let: 1. Jan Čelůstka (Ekol team) 00:53:08.2, 2. Jan Volár (OMT) 0:53:08.6, 3. Ondřej Olšar (Kerberos) 00:53:32.5 – 7. Jan Kubíček (Chodov) 00:55:58, 13. Karel Dušek (X-Team BaNo) 00:57:29;

muži nad 40 let: 1. 97 Martin Korous (E.ON Triathlon Team) 01:03:32, 2. 60 Daniel Marek (TTK Slavia VŠ Plzeň) 01:05:39, 3. Štěpán Kroupa (HISPORT Team) 01:05:45, 11. Jindřich Stuchl (Cykloteam Ostrov) 01:15:48;

muži nad 50 let: 1. Miroslav Veselý (Glassman Teplice) 01:04:05, 2. Milan Pekárek (Etriatlon Team) 01:05:22, 3. 82 Jaroslav Pudil (Sport Bečvář Strakonice) 01:08:21 – 4. Zdeněk Procházka (ACE Team KV) 01:11:32;

muži nad 60 let: 1. 45 Josef Mužíček (Bižu Jablonec) 01:16:06, 2. Michal Landiga (Slavia KV) 01:16:42, 3. Michal Reindl (Krušnoman TT Litvínov) 01:24:25;

ženy do 39 let: 1. Pavlína Poláčková (Ekol team) 01:01:48, 2 Lenka Fanturová (VSK FTVS Praha) 01:05:50, 3. Ida Kubrová (Plzeň) 01:08:26;

ženy nad 40 let: 1. Libuše Beránková (Glassman Teplice) 01:24:18 hod.

Kategorie Open, muži: 1. Pavel Vojta (LK Jasan Aš) 01:05:55, 2. Jan Matějovský (Mariánské Lázně) 01:08:01, 3. Jiří Hadrava (Slavia KV) 01:08:13, 4. Pavel Chren (PH KOVO-Recycling Cheb) 01:08:19, 5. Filip Slanina (Profisport Cheb) 01:08:49, 6. Jakub Merle (KOME klub Kraslice) 01:09:04;

ženy: 1. Barbora Hovorková 01:14:08, 2. Radka Slaninová (obě USK Akademik Cheb) 01:18:11, 3. Petra Střihavková (TCV Jindřichův Hradec) 01:19:59;

závod dokončilo 35 mužů a 5 žen.