Tentokrát se hostitelské role chopily Základní škola Karlovy Vary, Konečná a Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, pod dohledem garanta basketbalu Václava Lešanovského. Vše odstartovalo zápasy v základních skupinách, kde se hrálo systémem každý s každým čtyřikrát pět minut.

Posléze první a druhé týmy ve skupinách se utkaly křížem, když následně vítězové postoupili do finále, poražení pak do boje o třetí místo. Družstva, která skončila v základní skupině třetí, se pak utkala o konečné páté místo.

V kategorii chlapců hájila barvy Karlových Varů Základní škola Konečná a postarala se o velkou senzaci, když dosáhla na skvělé čtvrté místo.

„My jsme vstupovali do celorepublikového finále jako outsideři, jelikož jsme neuspěli v kvalifikaci a posléze obdrželi divokou kartu,“ vracel se zpět v čase učitel ZŠ Konečná Jiří Matocha. Jeho tým, který společně dirigoval s trenérem karlovarské Thermie Václavem Seberou, však překvapil. „Porazili jsme Opavu, ale poté jsme neuspěli proti Šlapanicím, i přesto jsme postoupili do semifinále,“ pochvaloval si Matocha. V semifinálové bitvě vystavily finálovou stopku ZŠ Konečná Poděbrady. „Soupeř hrál velmi dobře, byl lepší, o tom vypovídá i jeho zasloužený postup do finále,“ vysekl poklonu soupeři Matocha. Následně karlovarský výběr zamířil do boje o republikový bronz, ve kterém se střetl se Šlapanicemi, tedy soupeřem ze základní skupiny. „Byl to takový reparát,“ s úsměvem podotkl Matocha a hned připojil: „V polovině utkání jsme prostřídali hráče, aby si všichni zahráli. I přes porážku je pro nás čtvrté místo obrovský úspěch. Základ k tomuto úspěchu tvořila spolupráce s karlovarskou Thermií v čele s panem Václavem Seberou,“ dodal k úspěšnému vystoupení ZŠ Konečná v republikovém finále Matocha.

Kategorii chlapců nakonec ovládla ZŠ JKT Písek, která porazila ZŠ TGM Poděbrady ve finále čtyřbodovým rozdílem, čímž jí navíc oplatila porážku ze základní skupiny. Písek se tak mohl zaslouženě radovat ze zisku republikového šampiona. I v kategorii dívek měly Karlovy Vary zastoupení v podání dívek v trikotu ZŠ Konečná. Dívkám se i přes bojovný výkon tentokrát nezadařilo a skončily na posledním, šestém místě. Bronz si odvezla z lázeňského města ZŠ Pod Skalkou Rožnov, která porazila čtyřbodovým rozdílem ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí.

Ve finálové bitvě tvrdily basketbalovou muziku především hráčky Gymnázia PJP Praha, když nakonec to bylo v jejich podání tříbodové vítězství nad ZŠ Březové Hory Příbram, čímž dosáhly na titul republikových mistryň.

Výsledkový servis – republikové finále

KATEGORIE DÍVKY

Skupina A: ZŠ Pod Skalkou Rožnov – ZŠ Konečná Karlovy Vary 43:22, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí 42:22, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí – ZŠ Konečná Karlovy Vary 54:16.

Pořadí ve skupině: 1. ZŠ Pod Skalkou Rožnov, 2. ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, 3. ZŠ Konečná Karlovy Vary.

Skupina B: Gymnázium PJP Praha – 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany 36:22, ZŠ Březové Hory Příbram 47:34, ZŠ Březové Hory Příbram – 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany 21:17.

Pořadí ve skupině: 1. Gymnázium PJP Praha, 2. ZŠ Březové Hory Příbram, 3. 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany.

Semifinále: ZŠ Pod Skalkou Rožnov – ZŠ Březové Hory Příbram 39:38, Gymnázium PJP Praha – ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí 52:33.

O 5. místo: 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany – ZŠ Konečná Karlovy Vary 32:17.

O 3. místo: ZŠ Pod Skalkou Rožnov – ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí 37:23.

O 1. místo: Gymnázium PJP Praha – ZŠ Březové Hory Příbram 36:33

Konečné pořadí: 1. Gymnázium PJP Praha, 2. ZŠ Březové Hory Příbram, 3. ZŠ Pod Skalkou Rožnov, 4. ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí, 5. 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany, 6. ZŠ Konečná Karlovy Vary.

KATEGORIE CHLAPCI

Skupina A: ZŠ TGM Poděbrady – ZŠ JKT Písek 51:36, ZŠ Komenského náměstí Děčín 42:30, ZŠ JKT Písek – ZŠ Komenského náměstí Děčín 39:22.

Pořadí ve skupině: 1. ZŠ TGM Poděbrady, 2. ZŠ JKT Písek, 3. ZŠ Komenského náměstí Děčín.

Skupina B: ZŠ Masarykovo náměstí Šlapanice – ZŠ Konečná Karlovy Vary 39:25, ZŠ Konečná Karlovy Vary – ZŠ Boženy Němcové Opava 31:28.

Pořadí ve skupině: 1. ZŠ Masarykovo náměstí Šlapanice, 2. ZŠ Konečná Karlovy Vary, 3. ZŠ Boženy Němcové Opava.

Semifinále: ZŠ JKT Písek – ZŠ Masarykovo náměstí Šlapanice 40:27, 1. ZŠ TGM Poděbrady – ZŠ Konečná Karlovy Vary 48:30.

O 5. místo: ZŠ Komenského náměstí Děčín- ZŠ Boženy Němcové Opava 31:25.

O 3. místo: ZŠ Masarykovo náměstí Šlapanice – ZŠ Konečná Karlovy Vary 50:27.

O 1. místo: ZŠ JKT Písek – 1. ZŠ TGM Poděbrady 35:31.

Konečné pořadí: 1. ZŠ JKT Písek, 2. 1. ZŠ TGM Poděbrady, 3. ZŠ Masarykovo náměstí Šlapanice, 4. ZŠ Konečná Karlovy Vary, 5. ZŠ Komenského náměstí Děčín, 6. ZŠ Boženy Němcové Opava.