Nakonec se s náročnou kopcovitou trasou vypořádal nejlépe Oto Ottenschlager, který zaslouženě ovládl absolutní pořadí, když závod dokončil v čase 0:33:14, čímž navázal na svůj triumf z Běhu kolem kláštera. Druhé místo si vyběhl Tomáš Javornický v dresu DNK Kadaň a běžecký bronz přistál na účtě Martina Šindeláře v trikotu Hnízdil Teamu Kadaň, který vylepšil v kategorii veteránů 2 traťový rekord. Druhým rekordmanem byl Milan Vopat, který svým výkonem vylepšil rekord v kategorii veteránů 3.

Nejrychlejší ženou byla o víkendu žatecká ostřílená běžkyně Petra Bulecová, která dokončila závod v čase 0:40:04. Druhé místo brala po famózním výkonu žákyně Antonie Cermanová v barvách Author Teamu Stupno, která vytvořila nový rekord v kategorii žaček. Bronz pak připadl Soně Podhorné z VS Kadaň. „Výkon teprve třináctileté Tonči Cermanové z Plzně mi tak trochu vyrazil dech,“ přiznával Filingr.

„Tato mladičká, mnohonásobná mistryně republiky v cyklistice doběhla totiž pouhých pět vteřin za velezkušenou Petrou Bulecovou a skoro o dvě minuty překonala dosavadní žákovský rekord výborné běžkyně Anežky Ševčíkové,“ chválil výkon běžecké rakety ze Stupna. Vidět však byli tradičně i běžci z Karlovarského kraje. Do TOP 10 absolutního pořadí se propracoval Pavel Čekan z Běh a bike Ostrov, který pak v mužích A skončil na čtvrté příčce. Ve veteránech 2 dosáhl na stříbro Karel Hellmich z karlovarského Triatletu a bronz urval Vladimír Dica z TJ Slavoj Bečov.

Cenný kov přidal do sbírky Triatletu také Oldřich Dvořák, který skončil ve veteránech 4 na skvělém druhém místě. Bronzovou radost si užila v kategorii veteránek 2 Martina Kabilová z ACES TEAMU Karlovy Vary a stejně si počínal v juniorech Lukáš Hamata v dresu Triatletu Karlovy Vary. Vše pak podtrhla triumfem v juniorkách Eliška Kučerová, která uzavřela skvělé vystoupení běžců Triatletu na Štěpánském běhu. Běžce čeká o víkendu jediný dvojzávod ZBP, kdy absolvují dva méně náročné běhy vedoucí převážně po tvrdém povrchu a měřící kolem osmi kilometrů.

Prvním bude v sobotu 1. ledna od 15.00 hodin Novoroční kondiční běh, jehož start je nachystán u Autoservisu Rokelská. Druhý pak přijde na pořad v neděli 2. ledna, kdy se poběží běh kolem Špičáku a start závodu bude u 2.ZŠ Kadaň v 10.30 hodin.

Zimní běžecký pohár Kadaň Štěpánský běh městským parkem

Muži A: 1. Ottenschlager Oto (Unipetrol RPA, 0:33:14), 2. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:35:37), 3. Řezníček Matouš(VS Kadaň 0:36:01); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DNK Kadaň, 0:34:18), 2. Podběhlý Ondřej (Kadaň, 0:35:57), 3. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:36:17); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:34:20), 2. Prokeš Dušan (DNT Kadaň, 0:39:46), 3. Urban Miroslav (Hopman team Žatec, 0:40:33); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DNK Kadaň, 0:39:27), 2. Hellmich Karel (Triatlet Karlovy Vary, 0:41:37), 3. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 0:44:12); veteráni 4: 1. Svoboda Josef (CT DNT Kadaň, 1:01:55), 2. Dvořák Oldřich (Triatlet Karlovy Vary, 1:01:56), 3. Martykán Jiří (CT DNT Kadaň, 1:15:33); ženy A: 1. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 0:44:58), 2. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:45:55), 3. Kutílková Kateřina (Most, 0:45:58); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:40:04), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 0:44:26), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 0:45:35); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 0:43:09), 2. Vítková Zuzana (Most, 0:43:46), 3. Kabilová Martina (ACES TEAM Karlovy Vary, 0:46:43); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 0:34:25), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:35:32) 3. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 0:38:55); juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 0:44:07), 2. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 0:49:37).

TOP 10 muži, pořadí po 9. závodě: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 6709 bodů), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 6501), 3. Čech Tomáš (Běžecký klub F–C Kadaň, 5960), 4. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F–C Kadaň, 5955), 5. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 5809), 6. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 5740), 7. Panitz Erich (Most, 5546), 8. Šupol Michal (Sweep Sport, 5314), 9. Šipka Miroslav (Dolní Rychnov, 4909), 10. Řezníček Matouš (VS Kadaň, 4244).

TOP 10 ženy, pořadí po 9. závodě: 1. Bulecová Petra (Žatec, 3343), 2. Kutílková Kateřina (Most, 3313), 3. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 3174), 4. Vítková Zuzana (Most, 3050), 5. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 2948), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 2693), 7. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 2583), 8. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 2499), 9. Mutlová Eva (JM Mašina, 2295), 10. Bartlová Šárka (Kadaň, 2183).