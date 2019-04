Karlovy Vary - Florbalový maraton. Hala míčových sportů se o víkendu doslova prohýbala v základech. Oprávněně.

Na pořadu tam totiž bylo závěrečné kolo Ligy elévů. To mělo navíc nádech open, takže do lázeňského města na závěr sezony zamířily týmy nejen z Karlovarského a Plzeňského kraje, ale i Středočeského kraje. A bylo se na co dívat.