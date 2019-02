Karlovarsko - Na programu jedenadvacátého kola krajského přeboru byly i tři futsalové kontumace

Spanilá jízda karlovarského Fut Fetu i nadále pokračuje.

Tentokrát se od futsalových profesorů v dresu ´futfeťáků´ měli co učit hráči Denasu, kteří dostali pořádnou lekci v podobě osmnácti inkasovaných branek, to když obdrželi každou třetí minutu jednu branku.

Jedenáct z nich pak zařídil ostřílený matador Fut Fetu Stanislav Štípek, který si navíc na čele tabulky střelců s 54 nastřílenými góly vytvořil devítigólový náskok před druhým Petrem Divišem z karlovarské Slavie.

Diviš si totiž připsal v utkání Slavie s březovským Flamengem na své konto hattrick, a tím napomohl svému týmu k devítibrankovému vítězství.

Důležitou výhru vybojovala i karlovarská Olympie, která přehrála Rád. Pak už na program přišly kontumace. Porážku si tak na své konto připsalo Nové Sedlo, Titanic Chodov a FK Novik.

Výsledkový servis:

Flamengo Březová – Slavia Karlovy Vary 6:9 (2:3). Čtyřikrát zamířil v dresu sešívaných do svatyně Flamenga Lukáš Hrudkaj, třikrát Petr Diviš a jednou Jiří Hrudkaj a Lukáš Zbořil. Za Březovou poté korigoval dvěma góly ukazatel skóre Radek Pinta a jednou se brankově radovali i jeho spoluhráči Tomáš Dlesk, Jan Machálek, Václav Zeman a Lukáš Švéda. ŽK: 1:0:

Olympia Karlovy Vary – ASK N.O. Rád 4:3 (3:1). Dvě branky vítěze obstaral Miroslav Žid, jednou pak skórovali Pavel Dvořák a Martin Mokrý. Za Rád poté byli střelecky úspěšní Martin Richter, Radek Novák a Jan Rod. ŽK: 1:1.

Fut Fet Karlovy Vary – MFK Denas 18:7 (10:5). Střelecká omen show v podání karlovarského ostrostřelce v dresu Fut Fetu Stanislava Štípka bude ještě dlouho strašit futsalisty Denasu v klidném spánku. Jedenáctkrát totiž střelecky naladěný forvard zamířil právě do branky Denasu. Dvakrát se pak zapsali do hodně dlouhé střelecké listiny i jeho kolegové z týmu, jmenovitě Milan Mrázek, Jiří Osten, Martin Sikora a jednou René Ludvík. Za Denas zmírnili vysokou prohru dvěma góly Roman Bílý, Tomáš Bílý a Michal Popovič. Jednou pak skóroval ještě Oleg Bondarev.

Další výsledky: TJ BU Nové Sedlo – HRB Královské Poříčí 0:5 (kontumace), Draci Karlovy Vary „B“– Titanic Chodov 5:0 (kontumace), FC Tenis Dolní Rychnov – FK Novik 5:0 (kontumace).