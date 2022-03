V rámci přípravy na slavný turnaj, který se v golfovém svatostánku koná od 30. března do 2. dubna, si Kousková dokonce už i na konci února v Augustě zatrénovala.

„Ten zážitek vydá na samostatné povídání, přistihla jsem se tam častokrát v němém úžasu,“ hlásila 22letá rodačka z Karlových Varů ze Spojených států.

„Ale kdo by se mohl naplno radovat, když se na Ukrajině děje to, co jsem si ani v nejhorších snech nedokázala představit,“ popisovala aktuální rozpoložení nejlepší česká amatérská hráčka.

„Ač by se mohlo zdát, že jsme tady v USA daleko od dění, které se odehrává kousek od českých hranic, není tomu tak,“ pokračovala Sára Kousková s tím, že celou situaci vnímá i vzhledem k osobnímu přesahu.

„Jednak díky tomu, čím si naše země prošla v historii, tak také s ohledem na mé spolužáky z jiných sportů pocházející z Ukrajiny, kteří tam mají své rodiny. Musím říct, že jsou pro mě svým chováním obrovskou inspirací,“ svěřila se golfistka.

„Člověk si uvědomuje, že jsou důležitější věci než sport,“ přiznala Kousková s tím, že se svým týmem požádala vedení Augusta National Golf Clubu, zda může využít dvě ze vstupenek na turnaj, které obdrželi pro rodinu a partnery, na dobročinnou aukci, jejíž výtěžek by šel na přímou humanitární pomoc Ukrajině.

„Bohužel jsme dostali zamítavé stanovisko. Jak je tomu zvykem, v Augustě je spousta pravidel a jedním z nich je to, že volné vstupenky nesmí být dále distribuovány. Ani pro dobročinné účely,“ vysvětlovala golfistka, která se probojovala na čtvrté místo v žebříčku NCAA, jenž poměřuje všechny golfistky působící na univerzitách v USA. V tom světovém jí patří 26. pozice.

Proto se rozhodla, že pomůže jinak. „Rozhodli jsme se dát do dražby upomínkové předměty zakoupené při mé únorové návštěvě, kterými jsem původně chtěla udělat radost svým přátelům. Určitě pochopí důvody, které nás k tomu vedou, a věřím, že i oni sami budou mít zájem přispět dobré věci svým dílem,“ říká Sára Kousková.

Zmiňovaný merchandise je unikátní především tím, že se nedá koupit jinde než ve slavném golfovém areálu, kam je prakticky nemožné se jako běžný smrtelník dostat.

„Umístili jsme na dražební portál Aukro celkem šest produktů. Věříme, že se podaří vybrat co největší částku, která poté bude směřovat přímo k postiženým rodinám našich ukrajinských sportovců na University of Texas a na pomoc dětem skrz dětský fond Unicef,“ představila Kousková plán, který zaslouží obdiv. (zs, vlj)