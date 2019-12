Cesta k medailím z mistrovství však byla dlouhá. „Děvčata začínala s moderní gymnastikou v sedmi letech. Patnáct let tvrdě trénovala a šla za svým cílem. Podmínky však měly složité. Oddíl upadal a před osmi lety málem zanikl. Nové vedení na jeho troskách vybudovalo postupně dnešní TopGym, zajistilo podmínky i kvalitní trenérky. Tato práce se letos zúročila a obrovský úspěch seniorek potvrdil, že naše cesta byla a je správná,“ popisuje stručně historii klubu předseda Jiří Herian.

Moderní gymnastky TopGymu měly letos skvělou sezónu, což jistě bylo základem pro úspěch na mistrovství. „Ano, v moderní gymnastice je úspěch běh na hodně dlouhou trať. Celých osm let jsme pilně a poctivě pracovali na zlepšování výkonů. Každým rokem to bylo vždy o krůček lepší. A letošní podzimní sezóna společných skladeb byla naprostým vrcholem, protože jsme si ze všech závodů vždy odvezli medaile. Nicméně že nás medailová vlna doveze až na stupínky mistrovství, jsme raději nepomýšleli. Kristina s Annou předvedly krásně provedenou sestavu s míči, bez pádů náčiní a s nejvyšší známkou za provedení. Do finálové šestky tak vstupovaly ze třetího místa, a i přes menší nervozitu a drobnou chybu v druhém provedení, což se dělo i ostatním soupeřkám, si tuto pozici udržely a zcela po zásluze si splnily svůj velký sportovní sen,“ sděluje očividně spokojený trenér Jiří Špička.

Divákům se v zaplněné hale míčových sportů KV Areny, kde mistrovství probíhalo, představily i další karlovarské závodnice. „V kategorii nadějí starších startovala dvojice Michaela Borovičková a Darja Fedunova. V jinak pěkně předvedené sestavě se švihadlem a míčem však došlo k pádu náčiní, což je stálo cenné body za provedení, a skončily tak na sedmém místě těsně před branami finále. V kategorii juniorek měly díky úspěšné sezóně velmi dobře našlápnuto Klára Orlová a Alisa Samareva, které byly ve startovní listině mezi ostatními zkušenými závodnicemi výrazně nejmladší. Jejich perfektně odcvičená skladba se švihadly přinesla slušné bodové hodnocení, které jim zajistilo postup do finále. Tam v náročném souboji s dalšími juniorkami skončily nakonec na velmi pěkném pátém místě s minimálním bodovým rozdílem na čtvrté i třetí místo. Věříme, že příští rok budou následovat v umístění naše seniorky,“ shrnuje jejich trenér Jiří Špička.

Historický úspěch na mistrovství České republiky jen potvrzuje, že se karlovarské moderní gymnastky z TopGymu za posledních osm let výkonnostně dostaly mezi ty nejlepší.

„Neusínáme na vavřínech, mistrovství skončilo a příští rok se bude o tituly bojovat znovu. A v Karlových Varech bude moderní gymnastika opravdu hodně vidět. V rámci projektu „Karlovy Vary 2020: hlavní město moderní gymnastiky“, který jsme připravili, proběhnou hned dvě mistrovství republiky, velký mezinárodní závod Carlsbad RG Cup, oblastní přebory a další akce pro veřejnost. Naše závodnice chceme připravit tak, aby na všech těchto akcích uspěly, a věříme, že v domácím prostředí budou mít potřebnou podporu publika,“ prozrazuje velké plány na příští rok Jiří Herian a zve všechny, aby se stali fanoušky tohoto krásného sportu.