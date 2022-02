A právě z městečka ve Slavkovském lese to není do Karlových Varů daleko, takže by se dal Kynžvart považovat i za domácí celek. Zvlášť proto, že na pohárové finále vypravil autobus svých věrných příznivců, kteří dokážou vytvořit skvělou atmosféru.

„Postup do finále je odrazem naší dobré práce. Ani mě moc nezaskočilo, že jsme se dostali až takhle daleko,“ okomentoval historický úspěch kynžvartské házené slovenský kouč současného týmu Peter Sabadka.

Zdroj: Česká házená

I když jejich soupeř bude nadmíru těžký, fenomén české ženské házené v posledních letech Baník Most, na západě Čech neskládají zbraně. „Bude to těžký zápas, ale je to finále. Jdeme si to užít. Vnímáme a respektujeme sílu Mostu, ale nepůjdeme do toho se strachem,“ doplnil kouč Kynžvartu.

„Jsme připraveny se porvat o každý milimetr hřiště a o každý gól,“ doplnila svého kouče Kateřina Dresslerová před středečním galavečerem házené v Karlových Varech. Chceme ukázat všem našim fanouškům a vůbec celé házenkářské komunitě, že hrajeme házenou srdcem a že náš slogan Společně na vrchol bereme doslova,“ řekla ještě 23letá házenkářka.

Cesta nováčka MOL ligy do finále Českého poháru byla poměrně dlouhá. Začala už ve 2. kole, v němž Házená Lázně Kynžvart vyřadila poměrně jasně druholigový HC Plzeň 39:21, pak porazila doma interligový DHC Plzeň 30:27, pražskou Slavii 33:26 i Hodonín 28:17.

Dnes tedy v souboji dvou nejlepších českých celků MOL ligy vyzve úspěšný nováček mistrovský Most.

„Je to pro nás velká věc, postavit se sebevědomě proti několikanásobnému vítězi Českého poháru i úřadujícímu mistrovi,“ pronesl předseda klubu Vladimír König, hlavní strůjce vzestupu házené v Lázních Kynžvartu.

„Každá takováto situace je pro nás absolutně nová. Musíme v sobě najít to nejlepší, abychom byli dobrým finálovým soupeřem. Moc se na to těšíme,“ doplnil König.

