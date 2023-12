V závěru roku byl VK ČEZ Karlovarsko neobyčejně aktivní v pořádání akcí pro děti a mládež. A šlo o aktivity volejbalistů všech věkových kategorií i výkonnostních úrovní. Klub z lázeňského města například hostil extraligový turnaj kadetů, Český pohár chlapců do 16 let a krajská volejbalová kola opět kategorie U16 a také juniorů.

Volejbalová mládež na Karlovarsku: Hrají všichni od předškoláků po extraligové juniory. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

„Našim hlavním cílem bylo šířit radost ze sportu a ukázat dětem, že ač volejbal patří mezi sporty technicky náročné, zábavu u nás najdou už i ti nejmenší,“ poukazoval manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček.

V karlovarské hale míčových sportů si tak volejbal v různých podobách vyzkoušelo během několika týdnů více než čtyři sta dětí. „A toho všechno by nebylo možné dosáhnout bez trenérů a dobrovolníků klubu, kteří svá dopoledne, odpoledne a víkendy trávili stavěním hřišť, vyplňováním zápisů, pískáním zápasů a koučováním svých družstev, za to vše jim patří velké poděkování,“ váží si práce trenérů či dobrovolníků manažer klubu.

V souvislosti se sportovním rozvojem dětí v regionu je třeba upozornit i na Karlovarské míčohraní. V tělocvičnách Střední pedagogické školy si všichni užili dvě hodiny zábavy nabité míčovým vícebojem i sladkou odměnou. „Za vznik a uspořádání této akce děkujeme Nadaci ČEZ za příspěvek na nákup pomůcek a Střední pedagogické škole, která nám poskytla své prostory,“ podotkl Hudeček k akci, kterou Karlovarsko bude pořádat i v roce 2024.

Volejbalová mládež na Karlovarsku: Hrají všichni od předškoláků po extraligové juniory.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

Od začátku školního roku pořádalo Karlovarsko také pravidelné kroužky minivolejbalu. Ty se konaly na šesti školách: ZŠ Dukelských hrdinů, ZŠ Komenského, ZŠ Konečná, ZŠ Krušnohorská, ZŠ Truhlářská a ZŠ Poštovní. To už je pořádný základ k tomu, že klub uspořádal premiérový turnaj barevného minivolejbalu za účasti 42 dvojic ve třech kategoriích.

„Cílem turnaje bylo pozvat děti a učitele do haly míčových sportů a ukázat jim minivolejbal i v módu turnajovém,“ objasnil manažer Hudeček. „Celé dopoledne jsme na dětech viděli radost z pohybu a ze hry.“ Slavnostního vyhlášení se pak zúčastnili hráči extraligového mužstva.

Bez pohybu nezůstaly ani ty úplně nejmenší děti. Už druhým rokem docházejí zástupci VK Karlovarsko do mateřských škol v Karlových Varech, Ostrově a Hroznětíně. Letos svoji aktivitu rozšířili do Nové Role a Dalovic.

Odměnou pro malé volejbalisty je aktivní dopoledne v Hale míčových sportů za účasti trenérů VK Karlovarsko a hráčů extraligového týmu. I tato událost bude mít své pokračování v jarním období.

Volejbalová mládež na Karlovarsku: Hrají všichni od předškoláků po extraligové juniory.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

A v živé paměti má karlovarská volejbalová komunita tradiční klubový mikulášský turnaj rodičů s dětmi. Trenéři se v tu chvíli stávají diváky a rodiče nastupují do pozice hráčů. Letos se zvýšila konkurence díky rekordnímu počtu čtyřiceti dvojic.

„Vládla bojovná, ale zároveň přátelská vánoční atmosféra, občerstvení během turnaje doplňovalo i cukroví,“ připomněl Hudeček. „Všem, co se na pořadatelství těchto aktivit spolupodíleli, patří jedno velké poděkování. Dětem patří poděkování za účast a snahu neustále dosahovat co nejlepší výkonů, rodičům patří díky za to, že vedou své dětí ke sportu. Všem zmiňovaným i všem ostatním bych chtěl za celý náš klub popřát šťastné prožití svátků vánočních.“