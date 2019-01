Karlovy Vary – Hráči CSKA prohrávali v utkání s Mostem už 2:5, ale díky podařené třetí třetině, ve které skórovali hned pětkrát, dokázali výsledek otočit a připsat si druhé vítězství v sezoně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Čech

SK HBC CSKA Karlovy Vary – HBC Kovodemont Most 7:5

Karlovarským vůbec nevyšel vstup do utkání. Hosté se zásluhou svého kapitána Šnajdra brzy ujali vedení, které po velké chybě domácích během početní výhody ještě zvýšil Krajíček. A když Kopýtko po brejku vstřelil třetí branku Mostu, tak to s domácími nevypadalo vůbec dobře. Hosté potom navíc měli hned třikrát výhodu přesilové hry, ale CSKA dokázalo všechna oslabení ubránit.

V samém závěru třetiny se do samostatného úniku dostal domácí útočník Průša a povedeným blafákem zároveň se sirénou snížil. Ve druhé třetině viděli diváci hodně kuriózní branku. Karlovarský hráč v signalizované výhodě nepřesně nahrával na modrou čáru a míček doputoval až do prázdné branky CSKA. V následující přesilové hře Varů se dostal do úniku mostecký Krajíček, který blafákem a la Forsberg překonal Nováka popáté. Snížení se domácí dočkali opět v závěru třetiny, kdy se po Bruštíkově přihrávce prosadil z blízka Standa Kantner.

Ve třetí třetině se obraz hry znatelně změnil. Karlovarští hru zjednodušili, zvýšili důraz a tlačili se hodně do brankoviště. Odměnou jim byla branka z hole Soukupa. Poté hrálo CSKA přesilovou hru a díky pohotové dorážce Lukesleho snížilo na rozdíl jediné branky. Hra Mostu se hroutila a Karlovy Vary v signalizované výhodě dokázaly vyrovnat, když si Soukup doslova vychutnal Polanského v brance Mostu.

To ale nebylo ze strany Varů vše. Důrazný Jan Frič krátce nato strhl vedení na stranu CSKA a skóre uzavřel Jan Soukup, který pohotově zasunul míček k tyči a dovršil hattrick. Karlovy Vary si tak díky velkému obratu v závěrečné třetině připsaly další tři body do tabulky.

Branky: 15. Průša, 29. Kantner (Bruštík), 33. Soukup (Frič Jan, Lukesle), 36. Lukesle (Frič Jan), 37. Soukup (Frič Jan), 39. Frič Jan (Kantner), 41. Soukup (Frič Jan, Jelínek) – 6. Šnajdr (Krajíček, Pánov), 8. Krajíček, 9. Kopýtko (Krajíček, Pánov), 21. Kopýtko, 21. Krajíček (Kopýtko). Třetiny: 1:3, 1:2, 5:0. Střely: 35:28. Diváků: 31. Vyloučení: 10:6. Přesilovky: 5:8. Využití: 2:1. Oslabení: 0:1. Rozhodčí: Pečený, Cícha.

CSKA: Novák – Lukesle, Kantner, Brodský, Divíšek Pavel – Máj, Soukup, Frič Jan, Klement, Bruštík, Průša, Kantner, Jelínek.

Most: Polanský – Hauf, Půza, Pánov, Vovesný, Monert – Kopýtko, Krajíček, Šnajdr, Singer, Gremlica.

Příště hrají hráči CSKA v neděli 18. října od 14 hodin v Novém Strašecí.

Pavel Divíšek