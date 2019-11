„Jsem rád, že jsme hráli týmově, přesně tak, jak jsem po hráčích chtěl,“ těšil se po výhře 3:0 nad Kladnem trenér Jiří Novák. Lídři soutěže udrželi útočnou produktivitu nad hranicí padesáti procent, výborně fungovala i souhra nahrávače Lukáše Ticháčka se středovými hráči Wilsonem a Patočkou.

„Ale zápas to byl těžký, ve druhém setu se hra Kladna částečně změnila, a tak pro nás bylo složitější bránit útoky soupeře,“ uznal kouč Novák.

„Hosté výborně podávali, tím nás odtlačili od sítě a nám klesla útočná potence, proto druhý a třetí set byly vyrovnanější.“ Volejbalisté Karlovarska měli tentokrát neobyčejné příznivce, z tribuny sledovali zápas elitní atleti. Dohrávku 5. kola extraligy si užili bronzový koulař z halového MS Tomáš Staněk, trojnásobný semifinalista ME na 100 metrů Jan Veleba a halový mistr Evropy Jakub Holuša.

„Musím říct, že takhle naživo vidím volejbal úplně poprvé,“ prozradil Holuša. „Kdybych hrál volejbal, chtěl bych být režisérem hry, rozdával bych nahrávky do boků, to by mě bavilo.“ Po utkání pak atleti předali ocenění nejlepšímu hráči Lukáši Ticháčkovi.