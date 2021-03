Přitom vstup do zápasu měli Varáci velkolepý, když hráče Lvů ničili svým tvrdým servisem, po zásluze vyhráli první sadu 25:17 a vše hrálo do karet volejbalové družině karlovarského kouče Jiřího Nováka.

„V prvním setu jsme nastoupili sebejistě a dobrým servisem jsme soupeře dokázali tlačit pod sebou,“ vracel se k úspěšnému vstupu do utkání univerzál Karlovarska Daniel Římal.

I ve druhém setu se karlovarským volejbalistům dařilo, když si v něm vytvořili až šestibodový náskok. Jenže po polovině druhé sady následoval herní výpadek Karlových Varů, který Lvi nekompromisně trestali a nakonec dokázali svůj obrat ve vypjaté koncovce dovést do výhry 25:23.

„Soupeř se pomalu začal zlepšovat na servisu a v obraně. Tím nás dokázal přetlačit právě ve druhém setu. My jsme pomalu uvadali a začali jsme být nejistí, nedařilo se nám na bloku a v obraně,“ zklamaně přidával Římal své hodnocení druhého setu, který jeho tým měl velmi dobře rozehraný, přesto v něm nakonec slavili výhru Lvi.

Na tým ze západu Čech jako by padla volejbalová deka a Pražané toho dokonale využili, když urvali třetí set po stavu 25:14 a šli do vedení 2:1 na sety.

„Třetí set pak zaslouženě vyhrála Praha,“ marně hledal pozitivní slova karlovarský univerzál. Do čtvrtého setu vstupovaly Karlovy Vary s cílem urvat ho ve svůj prospěch, když trenér Novák řádně zamíchal sestavou, a to přineslo na jeho začátku i své ovoce, jenže postupem času opět převzali otěže do svých rukou Lvi a i čtvrtý set přetavili ve vítězství.

Karlovarsko sice mělo druhou semifinálovou bitvu na palubovce pražských Lvů dobře rozehranou, ale nakonec to byli právě domácí, kteří se na konci souboje radovali z výhry 3:1 na sety, čímž srovnali stav série na 1:1.Zdroj: Lvi/David Kratochvíl

„Změna sestavy přinesla na hřiště novou energii a dařilo se nám v obraně. Do půlky setu jsme Prahu dokázali zatlačit, ale pak opět ukázala, že je doma. Bohužel ta prohra mrzí, protože jsme v každém setu měli velké vedení a nedokázali jsme ho uhájit, je to tedy hořká prohra,“ smutnil po zápase Římal.

Na žádný smutek však není čas, již v neděli 28. března čeká Varáky v domácím prostředí od 18 hodin třetí semifinálová bitva. „Musíme jen zklidnit a začít opět hrát naši hru a vydržet stabilní výkon po celý zápas,“ přidává závěrem Římal svůj pohled na to, co bude hrát důležitou roli při třetím semifinále.

Očima statistika Zdeňka Sklenáře

Druhé semifinálové utkání začalo tlakem Karlovarska, tentokrát ne na podání, ale v obraně a na útoku. Oba týmy krotily servisy svých soupeřů obstojně, aniž by dostávaly větší počet přímých bodů z podání, ale i přesto bylo Karlovarsko o patnáct procent úspěšnější na útoku a hlavně útočilo bez chyb, kde zaznamenalo největší rozdíl oproti Lvům. Posléze začal jiný průběh zápasu, když pražští Lvi přiložili na podání, tím zatlačili Karlovarsko hlouběji do pole, to si tak nemohlo připravit dobré útočné pozice a z toho pramenilo více nepřesností v útočné fázi. V těchto činnostech Vary zaostaly za Lvy, kdy hráči Prahy přeblokovali Karlovy Vary deset ku pěti, a navíc lépe podávali, kdy dali deset přímých bodů na úkor osmi bodů Karlovarska.

Statistiky utkání Lvi Praha - Karlovarsko.Zdroj: Deník/ Redakce

Rozhodujícím faktorem zápasu tentokrát nebylo ani tak skákané podání, ale plachtící, kdy exekutoři plachet, se dostávali do dlouhých sérií, ať to byl v dresu Prahy Nedeljković nebo Janouch. Oba vytvářeli nepříjemné situace, ze kterých se dlouhodobě měly Vary problém dostat. Největší rozdíl v celém průběhu zápasu byl výkon univerzálů, na straně Lvů to byl Mihajlović, v útoku zaznamenal sedmdesát procent pouze s dvěma nevynucenými chybami, kterého Vary nedokázaly ani jednou blokovat. Naopak na straně Karlovarska pak dvojice Indra, Římal, za poslední tři sety dohromady složili tři míče a skončili na útoku minus pět, v tomto ohledu Karlovarsko nejvíce ztrácelo proti týmu Lvů.

VK Lvi Praha – VK ČEZ Karlovarsko 3:1 (17:25, 25:23, 25:14, 25:22). Rozhodčí: Krtička, Velinov. Bez diváků. Stav série: 1:1.

Lvi Praha: Nedeljković, Janouch, Smith, Špulák, Mihajlović, Paták, libera Ježek, Havlas (stř. Pliasetskyi, Charvát, Skakić).

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, libero Pfeffer (stř. Ticháček, Římal, Fišer, Baláž, Lux).