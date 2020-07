Bez tří centimetrů dvoumetrový obr naposledy působil v turecké lize v klubu Belediyesi, kde patřil k oporám týmu. Pravoruký volejbalista má na svém kontě hned několik úspěchů, když se ve své dosavadní kariéře stal dvakrát mistrem Švédska, třikrát slavil ve své zemi zisk národního poháru, k tomu pak přidal titul vicemistra při angažmá v Japonsku či třetí místo v prestižní Evropské lize. Příchod Gustavssona na západ Čech, tak udělal definitivní tečku za posilami, které obléknou trikot Varů v nové sezoně.

Kdy o vás projevilo Karlovarsko zájem a jak se seběhl váš přesun na západ Čech?

Karlovarsko přišlo s nabídkou před několika týdny. Měl jsem informace, že se jedná o kvalitní klub, takže po malém rozmýšlení jsem na nabídku rád kývl.

Měl jste tedy nějaké informace o klubu?

Informace jsem neměl žádné, jen nějaké od mých spoluhráčů. Proto jsem si projel výsledky Karlovarska z uplynulých sezon a mohu říci, že jsem byl nadšený. Navíc konečně uvidím slavné lázně, moc se na to těším (úsměv).

V klubu nahradíte odcházejícího univerzála Filipa Rejlka, jak těžká pro vás bude tato úloha?

To je velmi těžká otázka, jelikož Filipa jsem osobně neznal, a ani ho neviděl hrát. Na druhou stranu, pro každého hráče je vždy velkou výzvou zacelit mezeru po odcházejícím hráči, a já se budu snažit podávat co nejlepší výkony.

Karlovy Vary se netají každoročně nejvyššími ambicemi, bylo i to pro vás rozhodující při přestupu?

Ano i to hrálo roli, a pro mě to bylo hodně důležité, být v kvalitním týmu s nejvyššími ambicemi a Karlovarsko toto všechno splňuje.

Budete v týmu patřit k nezkušenějším hráčům, budou právě vaše zkušenosti tím, co může Karlovarsku pomoci například v prestižní Lize mistrů?

Doufám, že to tak bude, že týmu pomohu svými zkušenostmi k dobrým výkonům a výsledkům a to nejen v Lize mistrů. Na druhou stranu bude velmi důležité abychom fungovali jako tým. To bude nejdůležitější, jelikož jednotlivec toho sám moc nezmůže.

Jak se těšíte na českou extraligu, máte o ni nějaké poznatky?

Já jsem nadšený, že mohu hrát v Česku, podle mých informací vím, že česká extraliga je hodně náročná, a to jak po technické, tak i fyzické stránce.

Co je vaší největší předností a máte nějaký před zápasový rituál?

Podání a příjem byly vždy mé silné stránky, tak doufám, že je zúročím i v Karlovarsku. Rituál? Nic zvláštního, pouze spánek, zdravá strava a být dobře psychicky připravený.

Karlovarsko se může pyšnit nejvěrnější základnu fanoušků, jak se těšíte na toto setkání?

Těším se hodně. Fanoušci jsou vždy nedílnou součástí týmu, takže se těším až si s nimi budu moci užít společně s týmem skvělou atmosféru během zápasů.

Vizitka hráče

Fredric GUSTAVSSON

Narozen: 7. března 1991

Reprezentace: Švédsko

Výška: 197 cm

Post: univerzál

Kariéra: 2019/20 Belediyesi TUR; 2019/20 Arhavispor TUR; 2018/19 Aalst BEL; 2017/18 Nagoja JPN; 2017/18 Kokkola FIN; 2017/18 Orange Nassau FRA; 2015-2017 Lakkapää FIN; 2015/16 Orestiada GRE; 2010-2015 Linköping SWE.

Úspěchy: 2x mistr švédské ligy; 3x vítěz Švédského poháru; vicemistr japonské ligy; finále Belgického poháru; čtvrtfinalista Poháru CEV 2018/19; 3. místo v Evropské lize 2017; druhý nejvíce bodující hráč Evropské ligy 2017.