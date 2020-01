Během premiérového plesu, který o víkendu uspořádal ve starorolském Lidovém domě, jenž praskal doslova ve švech, se totiž v rámci dražby volejbalových dresů, které hráči věnovali na charitativní účely, vydražilo bezmála dvě stě tisíc korun, přesněji pak 192.800 Kč.

„Je to prostě neuvěřitelné,“ pochvaloval si prezident VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný. A měl k tomu řádný důvod. „Nikdo z nás nečekal, že se vydraží tak velká částka, pro nás to byl trochu šok,“ přiznával Novotný. Celkem se dražilo dvanáct dresů, mezi kterými nechyběly ani volejbalové unikáty. Velkým tahákem pak byl dres Jakuba Novotného, který vynesl při dražbě 40.000 Kč.

„Můj dres, se kterým jsem se nerad loučil, byl vydražen za čtyřicet tisíc korun, tohle jsem vůbec nečekal,“ poukázal Novotný a hned připojil: „Chtěl bych poděkovat všem partnerům klubu i dalším dražitelům z řad veřejnosti.“

Pětatřicet tisíc vynesl pro charitativní účely dres věnovaný Ondřejem Hudečkem a stejně byl dražiteli oceněn i míč s podpisy všech hráčů A-týmu. „Já velmi děkuji znovu všem lidem, kteří se rozhodli pomoci SK Kontakt, a doufám, že tyto peníze pomohou SK Kontakt při práci s handicapovanými plavci,“ přeje si Novotný.

Volejbalový ples však nebyl pouze o dražbě, ale také o oceněních, která byla hned tři. „Ocenili jsme tři lidi, Dagmaru a Milana Bicanovy a mého otce Josefa Novotného. Jsem hodně moc rád, že tyto ceny dostali právě oni. Starají se o náš klub a prakticky bez táty by ten klub nevznikl. Bicanovi pak obětovali pro náš klub spoustu hodin práce. Bylo to také ocenění za jejich celoživotní práci a přínos volejbalu,“ podotkl k volejbalovému ocenění prezident klubu.

Karlovarsko po úspěšném prvním ročníku svého plesu už spřádá plány pro ten druhý. „Byli jsme trochu na vážkách, nervózní, že to byl první ples, jak to proběhne. Nakonec jsme strašně spokojeni, protože jednak to byl super mejdan pro lidi, kteří se bavili, což jsme zaznamenali ze zpětné vazby. Celkově to byla super akce a už teď přemýšlíme nad tím, co budeme vymýšlet za rok,“ uzavřel Novotný.