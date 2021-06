Podívejte se: V Kynžvartu se hrálo bez výsledků, jen tak, pro radost

Superlativy ze všech stran. „Pro nás to byl neuvěřitelný zážitek. Moc jsme si to všichni užili. Bylo to neuvěřitelné,“ to je velmi stručný výčet ohlasů, které teď míří do Lázní Kynžvartu. O víkendu tady proběhl tradiční turnaj pro mladé házenkářky, který se hrál posedmé jako Memoriál Milana Prokeše.

Tentokrát se klání zkrátilo pouze na jeden den, a z programu tak vypadly minižačky, kvůli covidu a nejistému pořádání. Nakonec vše klaplo. A jak je vidět, na jedničku. „Turnaj se skvěle vydařil. I když jeho průběh byl v letošním roce zúžen ze tří dnů pouze na jeden, na svém lesku neztratil 46. ročník vůbec nic,“ může být za pořadatele spokojená Daniela Radová z Házené Kynžvart. Do městečka ve Slavkovském lese zamířilo celkem 24 družstev starších a mladších žaček, z Chomutova, Prahy, Plzně, Liberce, Jindřichova Hradce, Tachova, Strážnice, Písku, Milevska, Strakonic, Chebu… „Samozřejmě děkujeme všem týmům, které k nám na západ Čech dorazily a postaraly se o skvělou atmosféru. První přihlášky na 47. ročník Kynžvartského poháru – 8. Memoriál Milana Prokeše 2022 již dorazily a to je ta nejlepší odměna za naši práci,“ může se usmívat Daniela Radová. Pro všechny celky to byla první zápasová akce po dlouhé covidové pauze. Pořadatelé tak přišli s jednou neobvyklou novinkou. Hrálo se bez počítání skóre a bez vyhlašování výsledků, respektive vítězi se stali všichni zúčastnění. „Výsledky se nesledovaly, hrálo se uvolněně, ale přesto byly vidět krásné sportovní výkony. Všichni byli šťastní, že se po tak dlouhé době mohou společně setkat a zažít zase něco normálního. Třešinkou na dortu bylo počasí, které celý týden hrozilo deštěm, ale nakonec se nepříznivá předpověď nepotvrdila,“ poukazuje Daniela Radová z Házené Kynžvart. Každá z házenkářek obdržela na památku medaili s nápisem „Jsme vítězové – sportování nás baví“. „Velké poděkování patří všem z oddílu Házená Kynžvart, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu celého dne. Díky patří také městu Lázně Kynžvart, které do turnaje věnovalo speciální zlaté medaile pro všechny účastníky. Dále pak Léčebným lázním Lázně Kynžvart a ZŠ Lázně Kynžvart, které pro odehrání turnaje propůjčily svá sportoviště a vyhověly každé prosbě při organizaci. Naším tradičním partnerem je pak společnost D-PRODUKT, s. r. o., která zajišťuje technické vybavení celé akce,“ uzavřeli organizátoři povedený turnaj.