Jak se seběhl váš příchod do Karlovarska, měl jste nějaké poznatky o týmu?

Všechno proběhlo bez problému. Ve Varšavě jsem nedostával moc prostoru, takže jsem zatoužil změnit místo. Jsem moc šťastný, že mohu být součástí týmu, který je organizačně na úrovni a má vždy vysoké ambice. Doufám, že se nám společně podaří zopakovat výsledky z loňského roku.

S jakým cílem jste tedy do Karlovarska zamířil?

Protože Varšava posílila na mém postu smečaře, měl jsem opravdu těžké období, kdy jsem moc nehrál ani pořádně netrénoval s týmem. Pevně věřím, že až se dostanu zpátky do své nejlepší formy, pomůžu týmu v boji o mistrovský titul, Českém poháru i Lize mistrů.

Jak vás přijala kabina, bylo na pořadu nějaké zápisné?

Kluci mě přivítali suprově a cítím se tu opravdu šťastný. Už jsem zaplatil všechny peníze do společné kasy, a tak jsem na chvilku plnohodnotný člen týmu. Bohužel jen do té doby, než mi kluci zase vymyslí nějakou pokutu (smích).

Máte za sebou již tři utkání v dresu Karlovarska, dvě v extralize, jedno v Lize mistrů, jak prozatím své působení hodnotíte?

Zatím nejsem úplně spokojen se svojí kvalitou hry, protože znám své možnosti a vím, že mohu hrát ještě lépe. Celý tým už spolu trénuje několik měsíců a já jsem zde zatím jen dva týdny, kdy ani nebylo moc času pořádně potrénovat. Považuji se za kluka, co se nebojí tvrdé práce a tréninku, takže doufám, že se na svůj nejvyšší level dostanu co nejdříve.

Byl jste zvyklý hrát s číslem devět, ale to je v Karlovarsku obsazeno, vyfasoval jste tedy číslo 12, jak se vám s ním hraje?

Já už hrál s čísly 9, 3 nebo 13, takže je mi to víceméně jedno. Číslo volejbal nehraje (úsměv).

Můžete přiblížit rozdíly mezi českou UNIQA extraligou a polskou PlusLigou?

Volejbal v Polsku je jeden z nejpopulárnějších sportů a tomu odpovídá i úroveň soutěže. Přirovnal bych to k hokeji v Česku. Samozřejmě že to není jako fotbal, ale všechny kluby se v Polsku snaží o svou vysokou prezentaci. Celý rok je také v vysílána spousta zápasů jak v televizi, tak v TV aplikacích.

Před sebou máte další zápas Ligy mistrů s polskou Zaksou, co od zápasu očekáváte?

Zaksa je tým, který hraje velice rychlý, pohledný volejbal bez zbytečných chyb. Nemají žádné světové hvězdy jako Simon, Leal, nebo Juantorena, i přesto je jejich hra natolik účinná, že patří mezi stálice evropské volejbalové scény.

Karlovarsko by rádo získalo v Lize mistrů premiérový set, co bude důležité v utkání, aby svůj cíl naplnilo?

Jako vždy, makat a hrát bod po bodu až do konce zápasu. Na druhé straně sítě jsou také jen lidé, kteří prožívají stres a dělají chyby. To je jeden z receptů, jak se pokusit o úspěch.