Hrát s touto partou kluků a pro fanoušky Varů je skvělý zážitek, říká Carmody

Když se přesunul během volejbalové pauzy americký blokař Thomas Carmody do lázeňského města činovníci VK ČEZ Karlovarska, byli ve velkém očekávání. A nebylo divu. Třicetiletý hráč totiž zamířil do Karlových Varů z Aera Odolena Voda, s cílem dosáhnout na nejvyšší metu, kterým je mistrovský titul. „Začátek sezony sice nebyl s ohledem na výsledky nejlepší, ale mám pocit, že jsme z nich jako tým přesto něco vytěžili a dokázali jsme jako tým dále růst a posouvat se kupředu, “ vracel se k rozpačitému vstupu do nového volejbalové sezony přes dvě stě centimetrů vysoký volejbalista.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Thomas Carmody (10), blokař VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík