Jednou z nich jsou pozápasová setkání s hráči přímo na palubovce haly míčových sportů po skončení extraligového utkání. K tomu navíc volejbalisté z lázní pomáhají potřebným. Vše má na povel generální manažer Karlovarska Ondřej Hudeček.

Karlovarsko není jen o volejbale, ale také pomáhá, můžete přiblížit, jakým způsobem?

V klubu si myslíme, že sport být měl mít ještě větší dosah než jen výsledky na hřišti, které jsou samozřejmě to nejdůležitější pro úspěšně fungující organizaci. Každý rok se snažíme podpořit nějaký projekt. Letos je to Denní centrum Žirafa a doufáme, že jim vybrané prostředky dobře poslouží.

Domácí zápasy pak jsou protkány akcemi pro děti i dospělé, které jsou vesměs zadarmo, kde vznikl tento nápad?

Tento model jsem si přenesl ze zahraničí, kde je takovéto propojení naprostou samozřejmostí. Že jsme mohli mít akce zadarmo, je zásluha vedení VK ČEZ Karlovarsko a našich partnerů. Mám na tyto akce jen pozitivní ohlasy, takže v tom budeme určitě pokračovat.

Znamená to, že chcete být v bezprostředním spojení nejen se svými fanoušky?

Toto spojení je za mě to nejdůležitější. Sport se dělá hlavně pro fanouška a ten by měl během zápasu dostat co největší porci zábavy.

Nový kabát dostal i klubový fanshop, můžete přiblížit, jaké novinky jste pro fanoušky přichystali?

Fanshop je jednou z těch věci, jak chceme povědomí o našem klubu ještě více dostat pod kůži našich fanoušků. Máme čepice, kulichy, klubové šály a oblečení s naším novým logem. Takže kdo ještě nemá vhodný dárek na Vánoce, ať neváhá.