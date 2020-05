Florbalový oddíl FB Hurrican Karlovy Vary přichystal v měsících červen, červenec a srpen sportovní příměstské tábory určené pro všechny děti, které hledají jedinečnou možnost kombinace zábavy a sportu.

Hurricani chystají příměstské tábory pro děti, na programu bude hned sedm turnusů. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Zaměření všech turnusů bude dětská sportovní všestrannost formou nevšedních her, výletů a dobrodružství. „Léto plné sportu a skvělé zábavy je určeno všem dětem, nejen členům oddílu. Celá myšlenka vznikla na základě aktuální epidemiologické situace a navazujících dopadů, kdy hledáme z pozice sportovního oddílu možnosti, kterými můžeme hlavně rodičům a jejich dětem ulehčit a zpříjemnit letní měsíce,“ prozradil sportovní manažer FB Hurrican Karlovy Vary Lukáš Grundler. Oddíl má v plánu uspořádat celkem sedm turnusů, které jsou určeny pro všechna děvčata a chlapce ve věku od 6 do 14 let. Minimální počet dětí v každém turnusu je patnáct, maximální počet dětí pak je čtyřicet. „Pokud nebude minimální počet dětí v daném turnusu naplněn, tak turnus nebude otevřen a zájemcům budou nabídnuty turnusy, které budou realizovány,“ vysvětlil Grundler. Všechny turnusy budou organizovány od pondělí do pátku. Začátek dne bude vždy od 7.30 do 8.00 hodin a předpokládaný konec 16.00 hodin. „Každý turnus bude trochu jiný včetně míst, kde bude probíhat, ať už to bude sportovní areál a tělocvična SC Start, areál Meandr, Tuhnický les, Svatý Linhart, cyklostezka a koupaliště Nová Role, řeka Ohře, ZOO park Chomutov a další,“ narážel Grundler na pestrost programů příměstského tábora v režii karlovarského klubu.