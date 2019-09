Ale tentokrát to nebylo za strany výběru karlovarského trenéra Petra Pánka to pravé ořechové, což sám přiznal po výhře 5:3 nad týmem Českých Budějovic.

„Asi jsme se na zápas špatně vyspali, jinak si nedovedu vysvětlit takto nekoncentrovaný a velkými individuálními chybami okořeněný výkon mého týmu,“ zklamaně popisoval trenér hurricanů Petr Pánek.

A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým nastupoval do utkání z pozice favorita, jelikož České Budějovice vyšly v úvodních dvou kolech bodově naprázdno. A ani v první třetině to nevypadalo, že do haly míčových sportů přijel outsider, spíše naopak, i přesto si hurricani přenesli po první dvacetiminutovce jednobrankový náskok, který jim zařídil v závěru první třetiny mladíček Matěj Korbel.

Vstup do druhé dvacetiminutovky měli lepší hosté, když ve 24. minutě vyrovnali brankou Tomáše Hanáka. Poté převzali gólové otěže do svých rukou hurricani, když jim dokonale vyšla dvouminutovka, během které nastříleli Jihočechům tři branky, když se postupně zapsali do střelecké listiny Michal Klápa, Jan Zavadil a Martin Koubek. Prostřední dějství pak vyšperkoval v podobě páté branky Varů Daniel Kalaš.

Jenže jako by hurricani vystříleli všechen střelecký prach, když v závěrečné třetině pálili ostrými pouze hosté, kteří dvěma góly zmírnili porážku na rozdíl dvou branek.

„Máme na čem pracovat a do příštího domácího zápasu co zlepšovat, abychom naše skvělé fanoušky potěšili lepším výkonem,“ dodal k třetí výhře v řadě za sebou Pánek.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC Štíři Č. Budějovice 5:3 (1:0, 4:1, 0:2)

Branky: 19. Matěj Korbel, 30. Michal Klápa, 31. Jan Zavadil, 32. Martin Koubek, 40. Daniel Kalaš – 24. Tomáš Hanák, 43. Michal Matějček, 46. Ondřej Řezník. Rozhodčí: Jiří Dolanský – Vojtěch Sýkora. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 210.