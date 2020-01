Varáci totiž zvládli roli favorita na jedničku, když soupeře doslova gólově zdemolovali, a na konto si připsali výhru 13:1, sedmnáctou v základní části soutěže. „Čekali jsme, že nás soupeř více prověří,“ poukázal po utkání karlovarský trenér Petr Pánek. Nestalo se tak. Jeho tým šel až na jedno zaváhání za výhrou.

Varáci otevřeli skóre duelu již ve 3. minutě, kdy se střelecky zaskvěl Jiří Mutínský. Na to však domácí dokázali brankově odpovědět, když v 9. minutě srovnal ukazatel skóre v přesilové hře Pavel Barabáš, ale to bylo ze strany Rožnova vše.

Do konce první třetiny ještě rozjásali gólově své spoluhráče přesnými zásahy Jan Zavadil a Daniel Nicklasa Vary šly do vedení 3:1. Ve druhé dvacetiminutovce se rožnovskou sportovní halou prohnal doslova gólový hurrikán, když hráči z lázeňského města nasypali domácímu výběru sedm branek, z toho dvakrát skórovali hurricani v přesilové hře. Navíc si další dvě branky připsal na konto Jiří Mutínský, který tak docílil v Rožnově hattricku.

Závěrečná třetina se prakticky hrála už jen z povinnosti. Vary do ní nastupovaly za vedení 10:1, i přesto slavily další tři vstřelené branky a všechny měl na svědomí Tomáš Nushart. Hurricani tak dosáhli na sedmnáctou výhru v základní části 1.ligy, a i nadále se tak vyhřívají na první příčce.

„Od začátku do konce to byl z naší strany koncentrovaný výkon, podpořený vstřelenými góly,“ dodal k vítěznému vstupu do roku 2020 na palubovce Rožnova pod Radhoštěm karlovarský trenér.

1. FBK Rožnov pod Radhoštěm – FB Hurrican Karlovy Vary 1:13 (1:3, 0:7, 0:3)

Branky: 9. Pavel Barabáš – 3. , 26. a 30. Jiří Mutínský, 14. Jan Zavadil, 19. Daniel Nicklas, 21. Michal Strachota, 26. Martin Koubek, 30. a 33. David Čermák, 33. Michal Klápa, 43. , 46. a 57. Tomáš Nushart. Rozhodčí: Radim Sýkora – Miroslav Tkáč. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:3. Diváci: 103.