Navíc se florbalisté z lázeňského města zúčastnili vyhlášeného Floorball Czech Open a o víkendu, přesněji v neděli 18. srpna, je čeká v hale míčových sportů od 18.00 vystoupení v rámci Českého poháru, ve kterém budou hostit superligový klub Bohemians Praha.

Nejen o přípravě, pražském turnaji a blížícím se poháru jsme si povídali s trenérem Petrem Pánkem.

Máte za sebou vystoupení na prestižním Floorball Czech Open, jak byste ho z pozice trenéra FB Hurrican Karlovy Vary hodnotil?

Celkově nám turnaj ukázal, na čem je potřeba pracovat v přípravě a naopak na čem můžeme stavět. Utvořily se nějaké vazby v lajnách a přes nepovedený začátek jsme nakonec zanechali na turnaji dobrý dojem.

Vraťme se tedy k průběhu turnaje, ve kterém vám vystavil stopku až ve čtvrtfinále výběr Black Angels…

První zápas s Gulivery z Brna se nám bohužel nepovedl výsledkově ani herně. Byla to pro nás menší facka. Ve druhém utkání jsme zvítězili nad Lotyši 2:1 a v posledním zápase hráli o postup do elitní skupiny se Startem. Tam jsme špatně vstoupili do zápasu a až po stažení na dvě lajny jsme utkání otočili, bohužel došlo na nejhorší a soupeři stačilo pár brejků a šli jsme do oprav. Tím nám prakticky začalo play-off. Posledním místem ve skupině se tým stmelil a vše začalo postupně fungovat. Nejprve jsme přehráli švýcarské Red Devils 4:2 a poté exotické Singapuřany v poměru 5:2. Ve čtvrtfinále nám ovšem vystavil stopku náš “oblíbený“ soupeř z Black Angels, kde jsme si vylámali zuby na skvěle chytajícím Körberovi a opustili turnaj po výsledku 2:5.

Již na pražském turnaji se v barvách hurricanů představily nové posily…

Posily jsme vytipovávali společně s mým asistentem Markem Mandlerem. Byla to spousta setkání a rozhovorů. Hráče jsme si vybírali typologicky na pozice, které jsme chtěli posílit, a zároveň byl hlavní aspekt, jaký je ten hráč povahově jako člověk. Aby nám zapadl do kabiny. Přičemž všichni kluci, co nyní přišli, se aklimatizovali velice rychle.

Můžete je tedy představit?

Do přípravy s námi šel brankář Chomutova Milan Stránský. Povahově super kluk. Zvýšil nám tím konkurenci v brankovišti a nyní řešíme, jestli bude pokračovat i nadále. V obraně jsme posílili nejvíce. Alois Burian, loni hrál v České Lípě Superligu, když by na něm měla stát hra první obrany. Daniel Kalaš, ten se k nám vrací po roční pauze ze Sparty a má zkušenosti ze Superligy a hlavně je to hecíř. Martin Koubek, další obránce, který rok nehrál florbal. Postupně se rozehrává a zdobí ho velká rychlost, důraz, i pěknou kličku si občas dovolí. David Čermák k nám přišel ze Sparty zvýšit konkurenci na pravém beku. Hraje skvěle pozičně a je to spíše defenzivní obránce na černou práci. Dále testujeme Vítka Bednáře z Kladna, který vyniká poziční hrou. Filip Chmelíček, pravák a střelec ze Startu, v přípravě ukázal, že ho můžeme využít i v přesilovkách a bude to tahoun druhé lajny. Nakonec zkoušíme ještě Jakuba Pechu, který přišel zvýšit konkurenci na hrot útoku z Kladna.

Opomenout bychom neměli ani karlovarské odchovance…

Do útoku se zdatně prosazují karlovarské talenty Matěj Korbel v první lajně a Tomáš Smolka ve třetí. Oba mají velký potenciál a je velice pravděpodobné, že pokud budou pokračovat ve svých výkonech, oba uvidíme v poháru a následně v zápasech první ligy.

Před sebou máte první ostrý start v rámci prvního kola Českého poháru, ve kterém budete hostit v hale míčových sportů Bohemians Praha, na co se mohou fanoušci těšit?

Čeká nás superligový soupeř. Takže diváci se mají určitě na co těšit. V týmu Bohemky je několik juniorských mistrů světa a i hráčů ze širší reprezentace mužů. V přípravě jsme se s nimi jednou setkali a věřím, že s nimi hlavně doma na našich parketách zvládneme odehrát vyrovnanou partii. Tímto bych chtěl pozvat fanoušky na tento zápas. A ať dopadne jakkoli, věřím, že si užijí ofenzivní florbal plný gólů.