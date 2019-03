„Obě utkání nemohu hodnotit jinak než pozitivně, jako jeden z mála jsem si do play-off Kladno přál,“ culil si karlovarský obránce Matěj Svatek.

Pro něj bylo Kladno oproti jeho spoluhráčům velkou výzvou. „Kladno pro mě bylo největší motivací, vzhledem k tomu, že jsem očekával zápasy se vším všudy, a to se celkem naplnilo,“ přemítal Svatek.

Již v prvním souboji slavil karlovarský tým v hale míčových sportů senzační výhru 11:6. „První zápas, i když to podle výsledku nevypadá, tak byl těžší. Po šesti minutách jsme prohrávali 4:1, nakonec však výborným týmovým výkonem a zlepšenou obrannou hrou, tlakem do brány a vůlí jsme zápas dokázali otočit,“ vracel se k první čtvrtfinálové bitvě obránce hurricanů.

I druhý čtvrtfinálový souboj byl pro barvy karlovarského týmu vítězný, když tentokrát slavil výhru 8:5.

„Druhé utkání už bylo celkem v naší režii, kdy jsme dominovali v obraně, tedy když opomenu první dvě inkasované branky po našich chybách. Nakonec jsme zvládli zápas vcelku hladce,“ vypočítával Svatek.

Právě obranná hra byla v podání hurricanů rozdílová a rozhodující. „Je to play-off, ve kterém vyhrává vždycky obrana. Rozdíl byl tedy hlavně v obranné hře, na kterou jsme se dobře připravili. Bylo to vidět při přesilovkách Kladna, které mělo úspěšnost přesilovek po základní části něco kolem pětaosmdesáti procent a které proti nám ve dvou duelech vyšlo v přesilovkách gólově naprázdno,“ narážel Svatek na velkou přednost kladenských kanonýrů. Karlovy Vary se v obou čtvrtfinálových duelech mohly spolehnout na vyrovnanou brankářskou dvojici ve složení Daniel Váradi a Václav Zavadil. Naopak Kladno tentokrát v brankovišti propadlo.

„Určitě také rozhodl výkon gólmanů, protože brankář Kladna pouštěl celkem laciné góly, a na závěr zranění klíčového obránce a tahouna jejich elitní lajny Matyáše Kaliny, to vše asi hrálo v náš prospěch,“ vysvětloval řízný bek.

Hurricani před sebou mají třetí utkání, které odehrají v sobotu 9. března od 20 hodin v kladenské sportovní hale. Na dosah tedy mají třetí, rozhodující bod. „Musíme pokračovat v tom, na čem pracujeme, to jest dobrá obranná hra, dobré bloky, a posléze těžit z brejku,“ dodal Svatek závěrem k taktice, která by měla hurricany dovést do semifinále.

V případě, že Kladno v prvním duelu uspěje, odehraje se čtvrtý duel v neděli 10. března od 18 hodin. A kdyby Kladeňáci zvládli i druhý duel, přestěhuje se série zpět do lázní.