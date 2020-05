Období nouzového stavu je plné nejistoty. Přesto se vedení Volejbalového klubu ČEZ Karlovarsko podařilo zajistit prostředky na to, aby se na západ Čech vrátila nejprestižnější klubová soutěž Evropy.

Liga mistrů opět ve Varech. Příznivci Karlovarska se tak mohou těšit na špičkové evropské týmy, které se v lázních představí. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Jako vítězové základní části extraligy na ni máme nárok, po jednáních na různých frontách se nám to podařilo dát dohromady a do Ligy mistrů se přihlásíme,“ prohlásil předseda klubu Jakub Novotný. Volejbalisté Karlovarska zažili Champions League už po extraligovém titulu v roce 2018, tehdy nestačili na favority z Polska a Itálie v čele s pozdějšími šampiony Cucine Lube Civitanova. Podle stávajícího koeficientu by měl být český tým opět nasazený do hlavní soutěže. O formátu nadcházejícího ročníku Ligy mistrů bude však teprve rozhodnuto.