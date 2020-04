Po fotbalu dostal definitivní stopku v možnosti dohrát své soutěže i basketbal, což se řádně dotklo karlovarské Lokomotivy.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Pro nás to znamená, že bohužel nebudeme moci dotáhnout dobře rozjetou sezónu většiny mládežnických kategorií do úplného konce a třeba si i vybojovat některou z medailí ve finálových částech soutěží,“ říká zklamaně ke konci basketbalové sezony generální manažer karlovarské Lokomotivy Roman Maleček. O ukončení rozhodl Výkonný výbor ČBF na svém posledním jednání, kde padl konečný verdikt a to, že letošní ročník basketbalové sezóny se již nebude dohrávat. O tom, jak bude sezóna papírově dokončena a jak bude vypadat ta nová, se pak rozhodne v květnu.