Právě on po příchodu do Karlovarska hltá své první velké zkušenosti, a to i právě v Lize mistrů, ve které se postaral na palubovce Menenu o vítěznou tečku, když zápas ukončil na konečných 3:0 na sety po proměněném mečbolu.

„Určitě jsem rád, že jsem dostal šanci si na chvíli v Belgii zahrát, a i jsem ji vy᠆užil,“ vrací se k životnímu momentu sedmnáctiletý smečař. Zejména pro něho byla Champions League velkou školou. „Ukázala mi, že nedostatků je mnoho a je potřeba ještě hodně práce, abych se dostal na úroveň zkušenějších hráčů,“ upozorňoval Pastrňák na dlouhou cestu, kterou bude muset ještě ujít.

„Zároveň jsme však jako tým dokázali, že i bez světových hvězd jde hrát s těmi nejlepšími,“ pochvaloval si benjamínek Karlovarska výkony a konečné třetí místo ve skupině, které zaručilo Karlovým Varům postup do Poháru CEV, v němž narazí ve čtvrtfinále na polský Belchatow, za který nastupuje i exkarlovarský bomber Lukáš Vašina.

„S Lukášem se osobně neznám, ale myslím si, že od kluků, kteří s ním hráli, nějaká hecovačka proběhne,“ poukazoval na rivalitu mezi hráči.

Nejdříve však musí Karlovarsko zvládnout extraligový duel, který odehraje v sobotu 4. února v hale míčových sportů, kde se střetne od 18.00 hodin se Zlínem.

„Ten má tento rok mnohem silnější kádr než v uplynulé sezoně. Musíme si dát pozor hlavně na exkarlovarského univerzála Daniela Římala,“ připomněl Pastrňák důležitého muže na straně hostů. Nejen proti Zlínu, ale také ve středeční bitvě s Belchatowem budou Vary spoléhat v domácím prostředí na své fanoušky.

„Doufám, že utkání se Zlínem naladí fanoušky na zápas s polským Belchatowem a přijdou nás podpořit v co největším počtu,“ přeje si mladá puška plný dům nejen v extralize, ale také Poháru CEV.