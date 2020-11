Tři sezony tvrdil volejbalovou muziku v trikotu liberecké Dukly. Tentokrát se navrátil pod Ještěd dvaadvacetiletý univerzál Patrik Indra v dresu Karlovarska v pozici soupeře, když za dohledu televizních kamer napomohl svým výkonem Varům v dohrávce 11. kola UNIQA extraligy k cenné výhře 3:2 na sety.

VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Zápas jsem bral jako každý jiný. V Liberci mám spoustu kamarádů a známých, ale při zápase si to nelze připouštět a snažil jsem se podat co nejlepší výkon,“ poukazuje k návratu do známého prostředí Patrik Indra. Jenže brzy přišlo na program volejbalové vystřízlivění, když Liberec nejdříve opanoval zaslouženě první set, k tomu pak zvládl i ten druhý, a šel do trháku 2:0 na sety.