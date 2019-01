Karlovy Vary - Patří ke zkušeným volejbalovým legionářům v trikotu VK ČEZ Karlovarsko.

Marek Beer. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Na um třicetiletého blokaře MARKA BEERA bude Karlovarsko spoléhat i ve třetím vystoupení v CEV Champions League, ve kterém se tentokrát představí na palubovce volejbalového giganta Azimutu Modena.

Máte za sebou prozatím dvě neúspěšná vystoupení v Lize mistrů. Jak byste se s odstupem času hodnotil, co chybělo k lepšímu výsledku?

Na papíře to vypadá dost bledě. Dostali jsme dvakrát klepec a dva špičkové evropské týmy nám ukázaly, jak vypadá volejbal na té nejvyšší úrovni. Na druhou stranu si z toho můžeme každý odnést nějaké poznatky. Třeba dělat méně hloupých chyb. Tam bychom měli začít a tak se dostat k lepší hře, a tím i k výsledkům.

Patříte ke zkušeným hráčům Karlovarska, můžete tedy posoudit, jak velká je propast mezi českým a evropským volejbalem?

Nebyl bych až tak kritický. Tahle skupina smrti to podle mého hodně zkresluje. Myslím, že více vypovídající bylo třeba loňské tažení Karlovarska CEVkem. Stejně tak letošní zápasy Dukly, neviděl bych to tak tragicky.

Ve třetím duelu Ligy mistrů vás čeká další volejbalový gigant, Modena, co si vybavíte, když se řekne Itálie?

Ferrari, špagety, parmazán a špičkový volejbal. Je vidět, že tam má svoji tradici, povedlo se jim ustát nějaké problémy a nyní to je zase nejlepší liga světa. Důkazem toho může být už jen to, že ve finále mistrovství světa klubů se letos proti sobě postavila Civitanova a Trentino.

Do Itálie zamíříte v roli nováčka nejprestižnější soutěže, může to být pro vás výhoda?

U takového týmu v této soutěži nemůžeme počítat s nějakým podceněním. Naopak, vzhledem k tomu, jak je naše skupina nabitá, budou týmy mít jednoznačný rozkaz nás zadupat do země 3:0. Bylo to vidět s Civitanovou, když jsme s ní trochu drželi krok, trenér soupeře si vzal time a důrazně všem připomněl, že takhle ne.

Jasným favoritem bude Modena, co budete muset udělat, abyste dosáhli na co nejlepší výsledek?

Musíme dobře začít, pozlobit hned od začátku. Pořád je to přeci jenom sport, ale na rozdíl od fotbalu, kdybychom dali první gól, tak ten autobus zaparkovat nemůžeme. Musíme si to odehrát balon od balonu. Celou dobu na maximální riziko a bez chyb. Pak máme šanci na dobrý výsledek.