V základní části dosáhli Karlovaráci na skvělé druhé místo, které jim navíc zaručilo přímý postup do semifinále extraligy. V tom pak po velkých bitvách s Modřicemi nakonec zůstali za dveřmi finále, i přesto si na konto připsali cenné bronzové medaile. K tomu svými výkony přispěl i Jan Vanke, jeden z nejlepších českých nohejbalistů, který se představil nejen na kurtu jako hráč, ale také jako trenér karlovarského A-týmu.

Do nového ročníku jste vstupovali s velkými ambicemi, jak jste s konečným třetím místem spokojeni?

Musím říct, že kdyby nám někdo před sezónou řekl, že budeme po základní části na celkovém druhém místě a budeme odcházet s třetím místem, asi bych nespokojený nebyl. S ohledem na průběh sezóny a hlavně vyřazovací část určitá nespokojenost nejen u mě, ale u celého týmu je. Bohužel nám poslední zápas sezóny utekl mezi prsty a nyní musíme být se třetí příčkou spokojeni.

Vraťme se ale zpět v čase, tým před startem soutěže nedoznal nějakých velkých hráčských korektur…

Příliš změn jsme v našich řadách neměli, nejpozitivnějším bodem našeho obměněného družstva byl příchod mladšího bratra Dana Putíka, Jiřího Putíka. Ten do našich řad přinesl bojovnost a nový mladistvý impulz, který rozhodl nejeden zápas v základní části. Perfektně zapadl do týmu a určitě bude i v dalších sezónách tvořit základní osu týmu.

Již základní část byla pro vás velmi úspěšná, když jste ji zakončili na druhém místě, čímž jste si zajistili přímý postup do semifinále extraligy…

Základní část nám vyšla nejlépe za poslední roky. Vyjma suverénních Čakovic, které neprohrály ani jeden zápas v základní části a následně svoji dominanci potvrdily i ziskem mistrovského titulu, jsme všechny přímé konkurenty nechali po základní části za sebou. V první části soutěže se nám podařilo porazit dvakrát tým Modřic i dvojnásobného úřadujícího mistra ze Vsetína, to jsou určitě úspěchy, na které se v příští sezóně pokusíme navázat.

V čem tedy byla vaše síla a naopak na čem budete muset ještě zapracovat?

Tým byl silný na všech postech a fungovala u něj skvěle zastupitelnost na jednotlivých postech. Když se někdo zranil nebo nebyl v optimální formě, nahradil ho plnohodnotně jiný člen týmu. Šíře a vyrovnanost týmu byly hlavním klíčem k úspěchu v základní části. Tým bude muset zapracovat na psychickém rozpoložení některých individualit a také na fyzické kondici, na které musíme v zimní pauze zapracovat.

V semifinále jste narazili na Modřice, se kterými jste odehráli dva vyrovnané zápasy, i přesto vás vyřadily, co tedy tuto semifinálovou sérii rozhodlo?

Kdyby tým Modřic v létě neposílil o reprezentanta Doubravu, který dobře doplnil už tak silné mužstvo, určitě by nás finále neminulo. Prostě tým Modřic šel více za cestou do finále, a i když jsme vedli 4:1, nakonec se týmu z Modřic podařilo se zvednout a vyhrát celou sérii. Neřekl bych, že protivník byl v něčem lepší, ale play-off je dost o vůli a mentálním nastavení, bohužel to nám v rozhodujících chvílích scházelo.

Nakonec jste tedy obsadili třetí místo, se kterým musíte být zcela spokojeni…

Zcela spokojeni určitě ne. Kdyby byl někdo spokojen se třetím místem, nikdy nemůže nic vyhrát. Můžeme to považovat za dobrý odrazový můstek do další sezóny a výsledek, který nám ukázal, na čem je třeba ještě zapracovat a co zlepšit.

Před sebou máte přípravu na další extraligový ročník, jak bude náročná a jakou bude mít náplň?

Určitě se bude jednat o fyzickou přípravu a ve druhé fázi zimní přípravy i zaměření na herní stránku a především sehrávání jednotlivých sestav. Absolvovali jsme zimní turnaj Poslední smeč, kde jsme se probojovali do finálových bojů, a nyní nás dále čeká série zimních přípravných turnajů. Určitě nelze považovat zimní turnaje a jejich výsledky za nutné měřítko, ale určitě tvoří nezbytnou součást přípravy na sezónu. Určitě nás také čeká zimní soustředění v Krušných horách, na kterém budeme pracovat na fyzické přípravě a bude zařazena i hra.

Poohlédnete se během nohejbalové výluky po případných posilách?

Nemyslím si, že do našich řad přibude nějaká posila z řad jiných oddílů. Možná zařadíme některého z dorostenců nebo mladších hráčů B-týmu. Našemu hráčskému kádru věřím a doufám, že vydrží všechny dosavadní opory.

Sice je to ještě daleko, ale s jakými cíli budete vstupovat do nového ročníku?

To je opravdu ještě trochu předčasné (úsměv), ale ten cíl je neměnný. Nemůžeme si stanovit nízké cíle. Mekka nohejbalu, kterou Karlovy Vary bezesporu jsou, nemůže mít jiné cíle než se prát o ty nejvyšší příčky. Takže věřím ve zlepšení umístění z letošního roku.