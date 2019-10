Vítěznou sérii si užívá v karlovarském trikotu i novic Filip Chmelíček (na snímku), který před startem nového ročníku vyztužil karlovarskou útočnou sílu. „Před startem sezony jsem měl nabídky asi do čtyř klubů, z toho dva byly superligové,“ vracel se zpátky v čase čtyřiadvacetiletý Filip Chmelíček. Na jeho florbalový um budou Varáci spoléhat již tuto sobotu, tedy 26. října, kdy hurricani vyzvou od 18 hodin v hale míčových sportů třetí tým tabulky Kladno.

Nakonec jste se však rozhodl pro Karlovy Vary…

Po zranění jsem neměl ambice na superligu a ve Varech jsem znal velice dobře více jak polovinu týmu z mládežnických let, proto to pro mě nebylo složité rozhodování, dále za mým rozhodnutím stála vize Karlových Varů, se kterou se ztotožňuji, a doufám, že tuto vizi přeměníme v realitu.

V 1.lize si prozatím užíváte vítěznou jízdu, jak to vnímáte?

Určitě pozitivně. Je pravda, že většina našich dosavadních soupeřů byla ze spodní části tabulky, každopádně doufáme, že nám tato vítězná “šňůra“ vydrží i proti silnějším soupeřům, na které narazíme v příštích týdnech. Teprve tyto zápasy prověří, jak silný tým jsme, a já doufám, že je zvládneme vítězně.

Naposledy jste dosáhli na vysokou výhru nad Rožnovem, který jste deklasovali čtrnácti góly…

Zápas s Rožnovem hodnotím jako jeden z nejpovedenějších, jelikož se prosadily všechny tři lajny, zároveň jsme měli velice úspěšnou přesilovou hru i hru v oslabení. Každopádně soupeř moc odpor nekladl, o to byl tento zápas jednodušší.

Před sebou máte náročný trip, když vás nejdříve prověří Kladno, posléze pak Chomutov, tedy dva týmy ze špičky tabulky, kdy půjde o florbalový trůn, co bude v těchto utkáních hrát důležitou roli?

Tyto zápasy vnímáme jako nejdůležitější zápasy sezony, kde se v podstatě hraje o šest bodů. Myslím si, že hlavní roli bude hrát psychika hráčů a taktika, kterou budeme muset dodržovat po celou dobu zápasu. To se nám moc nevedlo v posledních zápasech, ale díky individuálním herním kvalitám to nebylo tolik poznat. Domnívám se, že hráče máme ve spoustě ohledů kvalitnější než soupeři, tak doufám, že to předvedeme i na hřišti.

Na co se mohou fanoušci těšit v sobotním utkání s Kladnem?

Rád bych fanoušky pozval na nejlepší zápas první ligy. Nastoupí proti sobě dva rivalové z nejhořejších příček tabulky, takže budeme potřebovat právě vás, abyste Vary hnali k vítězství.