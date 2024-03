Dvě utkání mají za sebou ve čtvrtfinálové sérii ČEZ extraligy s českobudějovickým Jihostrojem volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko. Oba duely však dostaly pro výběr z lázní hořkou tečku, když tak ve středu 20. března, bude odvracet Karlovarsko za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy, od 18.00 hodin na palubovce Českých Budějovic konec sezony.

VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Prvního zápasu byla opravdu škoda. Hráli jsme dobře a mohli jsme tam ukrást velmi důležitý zápas,“ vracel se nahrávač Karlovarska Wessel Keemink k první bitvě na jihu Čech, ve které jeho tým pošilhával po výhře, ale nakonec prohrál v dramatické koncovce zkrácené hry 2:3 na sety.

A Varům se nedařilo ani v domácím prostředí, kde Jihočeši zvítězili 3:0 na sety. „Měli jsme šanci to doma napravit,“ je si vědom holandský reprezentant ve službách Varů.

Druhá prohra s Jihočechy. Ještě není nic ztraceno, věří Hudeček

„Bohužel nám chyběla vyrovnanost v koncovkách setů,“ litoval druhé prohry Keemink. Karlovarsko však nedalo Jihostroji ani v jedné bitvě nic zadarmo, ten se totiž musel pořádně otáčet, aby dosáhl na obě výhry. „Všechny sety i zápasy byly vyrovnané a těsné v koncovkách, takže ještě není nic ztraceno,“ poukazoval Keemink, že zápasy rozhodovaly maličkosti.

Teď čeká výběr z lázní třetí bitva, ve které musí bezpodmínečně vyhrát, aby udržel naději na obrat v sérii, jinak pro Karlovarsko sezona skončí.

„Pokud dokážeme prohrát malým rozdílem, můžeme tyto zápasy také vyhrát,“ přemítá před možná rozhodující bitvou třicetiletý nahrávač. A právě jeden z nejzkušenějších hráčů Karlovarska věří, že tým na jihu Čech uspěje.

PODÍVEJTE SE: Neskutečné drama na jihu Čech přetavil v první bod Jihostroj

„To už jsme ukázaly dříve proti tomuto i jiným týmům. Pro nás je důležité, abychom do zápasu vstoupily svěží a pozitivně naladěné, abychom tam dokázaly jít za vítězstvím a braly to set po setu a zápas po zápase,“ nabádá před důležitou bitvou Keemink. „Doufejme, že se do série znovu vplížíme a vezmeme si ji k sobě,“ doplnil závěrem Keemink.