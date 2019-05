Cílem je najít nové sportovní hrdiny. Povedlo se. Hned v premiérovém závodu EuroHeroes, který byl na pořadu v lázeňském městě, při 6. ročníku Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary, kde si doběhla pro triumf česká běžkyně Eva Nývltová Vrabcová (na snímku), která navíc vylepšila rekord závodu v kategorii žen. Ta sice letos bude na startu kvůli zranění chybět, ale pojďme si připomenout cestu české běžkyně za loňským triumfem, který se zapsal tučným písmem do EuroHeroes.

Kdy jste se dozvěděla, že v Karlových Varech budou startovat pouze evropští elitní běžci?

Asi ve chvíli, když mi Jana Moberly posílala po Novém roce mail s informacemi o závodech, takže asi v lednu.

Probíhala tedy příprava na tento závod jinak než obvykle?

Příprava jinak neprobíhala, protože jsem v loňském roce měla prioritu mistrovství Evropy, takže se celá příprava podřídila Berlínu.

Byla jste na startu více nervózní, když jste věděla, že máte šanci stát se absolutní vítězkou?

Nervózní ani ne, ale bylo zvláštní vstupovat do takhle velkého a krásného závodu jako jedna z favoritek. Trochu jsem na sebe cítila tlak, chtěla jsem vyhrát.

Na co jste myslela na trati a věděla jste celou dobu, že běžíte na vítězství?

Na trati nemyslím na nic. Když jsem dobře připravená, tak si závod doslova užívám. Atmosféra na RunCzech závodech je jedna z nejhezčích, jaké jsem zažila za celou sportovní kariéru včetně olympiád. Věděla jsem, že jsem první, ale upřímně, spíš jsem se soustředila na svůj výkon a ne na ostatní. Chtěla jsem prostě jako vždy předvést to nejlepší.

Když dobíháte jako první Češka, tak cílová páska v cíli nečeká, jaké to bylo, proběhnou jí?

Bylo to naprosto úžasné. Opravdu jsem si připadala krásně, skoro “slavně“. Nikdy se mi nepodařilo vyhrát tak velký závod. Být druhá, třetí nebo pátá. Ale vyhrát?

A pak ta hymna… Na co jste na stupních vítězů myslela?

Na to, že se mojí mamince splnil sen. Vždycky mi říkala, že by si přála, aby mi hrála hymna. Sice později přiznala, že si nikdy nemyslela, že to bude v běhání, ale myslím, že o to hezčí to bylo. Na lyžích to takovou atmosféru nemá.

Jaké pak byly oslavy?

No na oslavy moc čas nebyl. Hned jsme odjížděli na soustředění. Ale měla jsem “vypsanou“ odměnu. Od holek z Hospitality (Jany a Desany), pokud vyhraju, koupí mi MC Flurry (úsměv).

Sama už máte na světové scéně silničního běhu silnou pozici, považujete ze svého pohledu iniciativu EuroHeroes za přínosnou pro rozvoj evropských běžců?

Rozhodně ano. Myslím, že to bude motivovat mladé běžce, a nejen je. Opravdu je velký rozdíl běžet s vědomím, že můžu vyhrát nebo uspět, nebo jen běžet o místa za africkými běžci. I když si nemyslím, že by byli neporazitelní. Jen to chce čas.

V Českých Budějovicích, kde RunCzech zavedl EuroHeroes, jste však nestartovala. Sledovala jste závod alespoň z domova?

Fandila, ale nesledovala. Byla jsem v zahraničí, tak jsem pak až zaznamenala výsledky.

V roce 2019 rozšířil RunCzech EuroHeroes na všechny půlmaratony mimo Prahu. Na které z nich se chystáte?

Uvidíme, co mi dovolí zdraví. V současné chvíli to vypadá na delší pauzu od běhání. Je to pro mě osobní tragédie, ale udělám maximum pro návrat. Jak říkám, všechno se děje z nějakého důvodu a já věřím, že moje cesta běháním bude pokračovat a třeba se vrátím ještě lepší.

Donesla se k vám informace o tzv. EuroChallenge? Pokud se zúčastníte alespoň tří ze čtyř regionálních půlmaratonů, můžete vyhrát bonus 5000 eur…

Ano, dostala. Je to skvělá příležitost pro evropské závodníky. Bohužel to vypadá, že já se letos tří půlmaratonů nezúčastním. I když mě to moc mrzí.

Máte mezi evropskými běžkyněmi nějaké přátele?

Přátele úplně ne. Přátelé jsou lidé, ke kterým mám naprostou důvěru a trávím s nimi více času. Ale kamarádky (jestli se to tak dá říct) mám. Ráda si popovídám s Clémence Calvin a Sarou Dossenou. Ale paradoxně mám možná víc “neevropských závodnic“. Myslím, že mezi ně mohu počítat i Joyciline Jepkosgei, se kterou jsme se v New Yorku hodně bavily, byly spolu i běhat, a dokonce jsem dostala pozvání k ní “domů“. Ráda se pobavím i s Diane Nukuri, Sainou Betsy nebo Kanaďankou Kristou Duchene.

Základní fakta Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary:

Ročník:

7. (poprvé se konal v roce 2013)

Kapacita závodu:

4 000 běžců

Titulární partner:

Mattoni

Místo startu/cíle:

nábřeží Osvobození

Délka trati:

21,0975 km

Časový limit:

3 hodiny

Kapacita dm rodinného běhu:

3 000 běžců

Kategorie:

jednotlivci (21,0975 km),

štafety (3x 5 km, 1x 6,0975 km),

2Run (10 + 11,0975 km)

Doprovodné akce:

dm rodinný minimaraton,

Marathon Music Festival,

Running Expo

Rekord závodu – muži:

Wilfred Kimitei

(1:00:54 – 2017, Keňa)

Rekord závodu – ženy:

Yvonne Jelagat

(1:08:19 – 2017, Keňa)

Evropský rekord závodu, muži:

Roman Romaněnko

(Ukrajina, 1:03:58 – 2018)

Evropský rekord závodu, ženy: Christelle Daunay

(Francie, 1:09:17 – 2014)

Nejrychlejší Čech:

Milan Kocourek

(1:06:51 – 2016)

Nejrychlejší Češka:

Eva Nývltová Vrabcová

(1:11:54 – 2018)