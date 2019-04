Jenže realita byla zcela jiná a zůstalo pouze u přání. V Lize mistrů sice Karlovarsko volejbalově až tak nepropadlo, přesto muselo skousnout ve skupině smrti šest porážek. Co se týče Českého poháru, tak to bylo asi nejpovedenější vystoupení, kdy dosáhlo na bronz. Extraliga? To pak bylo jedno velké zklamání, o čemž vypovídá i konečné páté místo.

„Před startem sezony jsme si vytyčili tři cíle, stejně jako každý rok předtím. Tím byla Liga mistrů, Český pohár a UNIQA extraliga. Když to pak vezmu obecně, tak nejsme spokojeni, sezona pro nás dopadla špatně, jelikož jsme nesplnili ani jeden cíl, tedy až na Český pohár, kde šlo v jediném případě o udržení nějakého standardu,“ bilancoval neúspěšnou sezonu prezident VK ČEZ Karlovarsko Jakub Novotný.

Vezmeme to pěkně po pořádku, co jste si vzali z Ligy mistrů, ve které jste plnili roli nováčka?

O Lize mistrů bylo řečeno již hodně, tam jsme neuhráli ani set, měli jsme sice těžkou skupinu, ale zjistili jsme, že s TOP týmy Evropy nemůžeme hrát.

I přes porážky v nejprestižnější soutěži jste však podávali podstatně lepší výkony, než tomu pak bylo na domácí scéně…

Těžko se to porovnává, jsou to dvě naprosto odlišné soutěže. V Lize mistrů jsme hráli celkem dobrý volejbal, který kdybychom hráli v extralize, tak bychom dopadli třeba jinak. Ale v lize jsme hráli daleko hůř, a to kvůli mnoha faktorům. Proto jsme skončili tak, jak jsme skončili. Víc bych to nerozebíral.

Jak hodnotíte tedy letošní sezonu?

My chceme být vždy úplně nahoře, proto letos bereme sezonu jako neúspěšnou. Vstup do extraligy byl výborný, pak z mnoha důvodů, které si můžeme teoreticky rozebrat, tak výkonnostní i výsledkový sešup. Nakonec jsme se poprvé v naší historii nedostali do semifinále a i vzhledem k velkému respektu k soupeřům, jako je Brno a hlavně Ostrava, která nás vlastně pětkrát za sebou porazila, dvakrát v základní části, třikrát pak v play-off, tak je to pro nás velký neúspěch. Jasně, jsme pátí v extralize, co by za to družstva bojující o vyhnutí se baráži dala, ale my zkrátka myslíme vždy na medaile. Proto neúspěch.

Slabou náplastí tak mohl být pro váš klub alespoň bronz v Českém poháru?

Ano, v poháru jsme udrželi nějaký standard, který je pro nás důležitý. To znamená být mezi čtyřmi nejlepšími týmy. V semifinále jsme pak vylétli s Kladnem 3:1, ten zápas nebyl hezký, já jsem ho viděl. Já si myslím, že jsme mohli být rádi, že jsme přes tu Ostravu jen tak tak přelezli do semifinále.“

Jenže extraliga byla překvapivě jedno velké trápení. Tým prošpikovaný volejbalovými hvězdami po skvělém začátku pak jen těžko hledal pravou tvář…

To, že jsme neuspěli v extralize, je směsice několika faktorů. Udělali jsme strašnou spoustu chyb, a to myslím nejen na palubovce. Při skládání mužstva, kde jsme čtyřikrát minuli, což je hodně na takovéto družstvo. Následovaly chyby ve vedení mužstva, ať už z pohledu sportovního vedení, tak vedení celého. Ukrojili jsme si sportovně velký krajíc s Ligou mistrů. Pokaždé když se družstvo trochu nadechlo, tak někde dostalo 0-3 za hodinu. Možná i přišla ta známá “mistrovská kocovina“, kdy najednou některé věci byly méně důležité. Nejsme první tým, kterému se to stalo za posledních patnáct let v extralize. Nezvládli jsme udržet dobrou chemii v týmu, říká se tomu duše. Těch chyb bylo mnoho, proto jsme dnes pátí. Přesto je toto právě moment, kdy je třeba si ty chyby uvědomit a mluvit o nich. Tím může začít ozdravný proces.

Ostrava však pro vás byla strašákem, o tom hovoří i pět porážek…

S Ostravou jsme pětkrát v lize prohráli, dvakrát v lize a třikrát v play-off. Což znamená, že zkrátka byla lepší. Je potřeba pogratulovat nějakým způsobem Honzovi Václavíkovi (pozn. red. trenér VK Ostrava) k tomu, jak ten tým složil a jaký volejbal jim vtiskl, na to, jaké měl možnosti. Na nás to letos stačilo. Jestli jim to bude stačit dál, nevím. Ona ta skvělá parta, jak každý o tom mluví, ta se vytvoří v tu chvíli, kdy se hraje dobře, kdy jsou ty kvality. Pak najednou je parta. Vše začíná u dobře sestaveného družstva a u volejbalového know-how. Můžete mít stokrát dobrou partu, když hrajete blbě, je to k ničemu. Na druhou stranu při vyrovnanosti týmů je to důležité. Nebudu na dálku argumentovat s polským nahrávačem Ostravy, co tvrdí, že jsme hvězdy a chovali jsme se špatně, a proto jsme vypadli. Zatím toho moc nevyhrál, přelezl jedno kolo, nic víc, měl by se soustředit na sebe. Na druhou stranu my v Karlových Varech jsme vždy zastávali tři věci: práce, bojovnost a touha uspět a respekt k soupeřům. A to jsme letos měli méně a k tomu se musíme vrátit. Play-off je o krvavých očích a ty jsem letos neviděl. Proto jsme na dovolené.

Co tedy bylo rozhodující?

Málo jsme si celkově uvědomili, že Ostrava je silná a že to bude bolet. Mně obecně nevadí, že jsme třikrát prohráli, ale jak jsme prohráli. Obzvláště zápas doma mne strašně bolí, protože to byla hrůza. Nebyli jsme připraveni na válku, dělali jsme, že ANO, ale NE. A to dávám za vinu trenérům. K čemu tráví hodiny v hale a u videa, když to pak neumí nacpat do svých hráčů? Je to těžké, ale já taky musím dělat psí kusy, abych klub zajistil. Zkráceně řečeno se chci za to omluvit všem, kteří nás podporují takovou dobu, fanouškům i partnerům. Teprve třetí zápas, i když nevyšel, byl tak, jak měl být, nadoraz. To, že nevyšel, je možná i trochu karma, Ostrava si to zasloužila více. Kdybychom ho dohráli, možná hrajeme dál, ale na to se historie neptá.

Do týmu jste v novém ročníku zapojili i několik talentovaných mladíků…

Ano. Ale moc se mi to nelíbilo letos. Mladí hráči nefungovali. Koupili jsme tři mladší hráče, jednoho cizince a dva Čechy, a plus máme své dva odchovance. Minimálně s jedním mladým jsem byl nespokojený, tedy spíše se dvěma. Talent není všechno, talent mě nezajímá. Profi sport je práce, ne zábava a je to o překonávání překážek a to tady moc nefungovalo. S cizincem jsme se rozloučili a ti další si to buď uvědomí, nebo se s nimi taktéž rozloučíme. Jak jsem řekl, musíme se vrátit k tomu, co ten klub obecně ctil celou tu dobu, co bylo naše krédo. Práce, respekt, touha vítězit. Stejně tak na starších hráčích budu chtít vidět touhu vyhrávat. Je mi jedno, kolik toho už vyhráli, chci, aby vyhrávali tady a teď.

Karlovy Vary se opět mohly i přes nepříznivou sezonu opřít o fanoušky, kteří tým podporovali, i když se týmu nedařilo…

Jim patří velké poděkování! Stáli za námi až do konce, i když museli vidět už od února, že ten volejbal z naší strany hodně skřípe. I přesto pořád na naše utkání chodili a fandili, moc si jejich podpory vážíme.

Po skončení sezony doznal kádr důležitých změn, můžete prozradit jakých?

Nejdůležitější změnou pro klub je, že Ondra Hudeček ukončil hráčskou kariéru. Tento hráč je nejen pro nás, ale i pro celý český volejbal obrovská osobnost, takže jsme mu nabídli možnost, aby se stal v podstatě manažerem klubu a převzal na plný úvazek takové ty všechny provozní, organizační a sportovní věci. Aby byl v kontaktu s družstvy každý den. Ondra Hudeček tedy u nás podepsal smlouvu na tři roky jako manažer. Zároveň jsme poděkovali dvěma blokařům, Marku Beerovi a Trentu O´Dea, nahrávači Daannu Haarlemovi a univerzálovi Jalenovi Penrosovi. Jsou to kvalitní hráči, před rokem jsme si je vybrali, ale zkrátka si to nesedlo. Přejeme jim vše nejlepší v další volejbalové kariéře. Naopak v klubu zůstanou i nadále Daniel Pffefer, Filip Rejlek, Matyáš Džavoronok, Vojtěch Patočka, odchovanec Tomáš Houda a Tomáš Petrák a pak Lukáš Vašina. Dále uvidíme, nikam nespěcháme.

Jaké máte v souvislosti s brzkým ukončením sezony plány?

Poprvé za pět let jsme takto vypadli, takže jsem řekl, že tým bude normálně dál trénovat. Navíc Hudec vymyslel, že se hráči A-týmu budou podílet na trénincích minivolejbalu a mládeže, abychom je zapojili do celkového dění v klubu. Náš klub se v současné době orientuje na dvě věci a to je baráž o extraligu juniorů, kam chceme postoupit, a zároveň baráž extraligy kadetů, kde se pro změnu chceme udržet, kde máme tu generaci mladší a slabší. Proto jsme i rozhodli, že čtveřice hráčů z A-týmu, Vašina, Džavoronok, Houda a Petrák, bude stabilně pomáhali juniorům, to je teď pro nás priorita.