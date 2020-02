Na nedělní Jizerské 50 se navíc představí i s jedním nováčkem, Rusem Iljou Poroškinem. O co nejlepší výsledky tak bude v Bedřichově bojovat hned devět členů eD system Bauer Teamu včetně tří Čechů, Kateřiny Smutné, Jana Šraila a Anny Sixtové.

Bauerově družině se loni na Jizerské 50 dařilo skvěle. I při absenci Ilji Černousova slavil český tým tři umístění v elitní desítce včetně stříbrné pozice Kateřiny Smutné.

„Byl bych samozřejmě strašně rád, kdyby se podařily stupně, loni k nim ani Alexis Jeannerod neměl daleko. Letos nám k nim mezi muži pořád kus chybí, ale poslední závod v Toblachu se nám velmi vydařil,“ připomněl šéf týmu Lukáš Bauer výkony svých svěřenců z minulé soboty. Kateřina Smutná skončila těsně pod stupni, když ji od bronzu dělily pouhé dvě desetiny sekundy, a Roxane Lacroixová, Alexis Jeannerod i Jan Šrail si zajeli sezonní maxima. Anna Sixtová pak byla druhou nejrychlejší Češkou.

„Chtěl bych, aby tým na Jizerské navázal na tyhle výsledky a třeba je dokázal ještě o kus posunout,“ přeje si Bauer.

Všichni jmenovaní členové eD system Bauer Teamu se postaví i na start Jizerské 50. Tuhle pětici navíc doplní i Černousov a Poláci Antolec s Kliszem, kteří závod z Cortiny do Toblachu vynechali. A přidá se i zcela nový muž – Rus Ilja Poroškin, se kterým se Bauer dohodl na startu v nejznámějším českém závodě. „Patří věkově do kategorie do 26 let a jeho body se nám můžou hodit v týmovém hodnocení,“ vypočítával Bauer.

Jizerská 50 je samozřejmě pro český tým výjimečný závod a Bauerova družina si to dobře uvědomuje. „Pro mě je to rozhodně jeden z vrcholů a chci, aby to i zahraniční závodníci v týmu tak brali. Letos se zúčastníme už pátečního sprintu, startovat budou téměř všichni z týmu včetně Katky Smutné a Honzy Šraila, kteří se pak přesunou do Obchodního centra Nisa na autogramiádu. Pro fanoušky chystáme i speciální soutěž na sociálních sítích a stejně jako loni uvidí i naše servisní auto, které bude poblíž startu,“ vyjmenovává lákadla pro diváky Bauer.

Zajímavostí je, že do sobotních firemních štafet zasáhne i jeho syn Matyáš a členka týmu Anna Sixtová, kteří pojedou v barvách partnera týmu – Pojišťovny VZP. V sobotu přijde na řadu testování lyží a v neděli ráno start 53. ročníku Jizerské 50. Závodu, v jehož třech posledních ročnících vždy stála na stupních členka eD system Bauer Teamu Kateřina Smutná.

Dvakrát za sebou byla druhá, a v roce 2017 závod dokonce vyhrála, což se jí podařilo i o dva roky dříve. „Moc se na start těším! O to víc, že se pojede po celé trati, v což jsem už ani nedoufala. Cítím se dobře a chci se poprat o stupně, se kterými bych byla spokojená. Mým snem je Jizerku ještě jednou vyhrát,“ neskrývá svou touhu největší česká naděje.