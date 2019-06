„Úroveň volejbalu je tady vysoká, pro mě srovnatelná s Francií,“ říká středový hráč, který v uplynulé sezoně působil v Ústí nad Labem.

Z evropských klubů jste měl různé nabídky, proč jste se rozhodl zrovna pro Karlovarsko?

Vybral jsem si Karlovarsko kvůli jeho vysokým ambicím, je mi ctí hrát v mužstvu, jehož cílem bude útočit na medaile a na vítězství. Udělám všechno pro to, abych mu k tomu pomohl.

Co se vám vybaví ze dvou letošních zápasů proti Karlovarsku?

Když jsme přijeli do Karlových Varů, hned si vzpomenu na profesionální zázemí klubu. To mě zaujalo a uvědomil jsem si, že se chci do takového klubu prosadit.

Jakou roli byste měl v týmu plnit?

Myslím, že v uplynulé sezoně jsem se v extralize prezentoval jako silný útočník, tak věřím, že budu i dál v roli ofenzivní opory. Chci si zlepšovat statistiky na bloku a pracovat na servisu. Celkově věřím, že budu přínosem pro náš tým.

Co očekáváte od příštího ročníku extraligy v klubu českých šampionů roku 2018?

Když má klub nejvyšší ambice, můžete vždycky čekat větší tlak, to pro mě bude zase trochu nová zkušenost. Ale já jsem hladový po úspěchu.

Působil jste v klubech francouzské ligy a kanadské univerzitní soutěže. Jaké je vaše srovnání s českou extraligou?

Miluji tuhle ligu z mnoha důvodů. Hrát volejbal v Česku je velice komfortní, je tu méně cestování, než jaké jsem zažil třeba ve Francii. Každý tým tu má věrnou skupinu fanoušků, kteří za ním pořád stojí. To je úplně něco jiného než třeba v kanadské univerzitní soutěži. Takže kvůli fanouškům se už moc těším na další sezonu v Česku. Úroveň volejbalu je tady taky vysoká, pro mě srovnatelná s Francií. V minulé sezoně jsem si udělal v Ústí nad Labem hodně kamarádů, lidi jsou tu přátelští, něco podobného očekávám i v Karlových Varech.

Co vlastně o lázeňském městě Karlovy Vary víte? A jak jste na tom s češtinou?

Karlovy Vary jsou krásné město, těším se, až budu poznávat každou jeho část. Česky umím napočítat do deseti, pozdravit a poděkovat. A taky několik ostřejších slov. Čeština je pro mě výzva a myslím, že Karlovy Vary budou dobrým učitelem. (tk)