TOP 10 - ženy

1. Sekyrová Ivana (AK Sokolov, 1:32:12.6), 2. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 1:33:52.8), 3. Bulecová Petra (Žatec, 1:38:56.9), 4. Vávrů Ivana (TJ VTŽ Chomutov, 1:40:12.0), 5. Kantová Olga (SPONA Teplice, 1:42:13.5), 6. Balášová Kateřina (Atletika Litvínov, 1:42:51.3), 7. Lubinová Romana (SC Start Karlovy Vary, 1:44:33.8), 8. Hahn Hana (Hahn Team, 1:45:05.7), 9. Korbášová Gabriela (BK Žatec, 1:46:34.8), 1:47:02.2), 10. Pavlinská Jana (Damice, 1:47:02.2).

„Počasí na běhání bylo příjemné, všechny kategorie parádně obsazené, vyhlášení výsledků bleskurychlé, takže za mě velice vydařená akce,“ chválil si po závodě organizátor Čeněk Filingr.

Celkem se postavilo na startovní rošt 139 běžců, pouze jeden náročný závod nedokončil. Třicátý ročník vrchařské klasiky si nenechali ujít například loňský vítěz Tomáš Kožák či olympionička Ivana Sekyrová.

Na běžce čekalo celkem sedmnáct kilometrů, z toho osm v souvislém stoupání, následovalo šest kilometrů na zvlněném profilu a vše uzavřely tři pekelné kilometry se závěrečným výběhem po Dámské sjezdovce do cíle.

TOP 10 - muži

1. Kožák Tomáš (SC Start Karlovy Vary, 1:18:38.1), 2. Kořán Petr (AK Žatec, 1:21:31.8), 3. Bláha Jan (AK Kroměříž, 1:22:32.2), 4. Zbuzek Michal (Unipetrol, 1:22:47.4), 5. Platanasow Ancew (Dawid Nowy Targ, 1:24:41.6), 6. Hašek Jan (Kadaň, 1:24:57.3), 7. Štajnc Pavel (BK Louny, 1:25:17.7), 8. Urban Filip (Hopman team Žatec, 1:27:13.6), 9. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 1:27:28.0), 10. Rež Zdeněk (SPONA Teplice, 1:27:46.0).

Do historie třicátého ročníku se zapsala zlatým písmem sokolovská olympionička Ivana Sekyrová, která ovládla nejen kategorii žen nad 50 let, ale také absolutní pořadí zástupkyň něžného pohlaví, když celkově už dosáhla šestého vítězství v tomto závodě.

Jubilejní 30. ročník běhu Perštejn – Klínovec proběhl s rekordní účastí.Zdroj: Sokotime.cz

„Určitě je třeba zmínit také výborný výkon vítězného Tomáše Kožáka, který teprve jako druhý muž, v tomto případě dokonce stále ještě junior, ve třicetileté historii dokázal obhájit předchozí prvenství,“ připomíná Filingr další běžecký kousek, o který se postaral mladíček v trikotu SC Start Karlovy Vary.

Absolutní pořadí mužů tedy ovládl Tomáš Kožák, který dosáhl na čas 1:18:38.1. Za ním se umístil na druhém místě Petr Kořán v trikotu AK Žatec a bronz bral ostřílený běžecký harcovník Jan Bláha v dresu AK Kroměříž.

V kategorii žen skončila za vítěznou Sekyrovou, která dokončila závod v čase 1:32:12.6, na druhém místě Lenka Kůsová z karlovarského Triatletu a třetí pak byla Petra Bulecová ze Žatce.

„Děkuji všem, kteří mi pomohli se zabezpečením na občerstvovačkách, při prezentaci a poté i v cíli, a Honzovi Sokolovi s jeho časomírou za opětovně bezchybný servis a samozřejmě také běžcům a běžkyním, kteří jste do toho šli se mnou, neboť bez závodníků by žádné závody nebyly,“ posílá závěrem poděkování Filingr, který se taktéž postavil na start a byl z toho další rekord, a sice jedenácté místo v absolutním pořadí a triumf v kategorii běžců od 60 do 69 let.