Po roce se do Varů ke startu v dostihu, který své počátky píše od roku 1899, vrací vítěz loňské Tattersalls Mile Father Frost (ž. J. Šafář), aby poměřil síly s premiantem jedničkových vítězství v Bratislavě a druhým v maďarském grupovém Kincsem Dij Portorikosem (ž. M. Laube).

Do boje o příčky nejvyšší by se mohl zapojit třetí v loňském slovenském St. Legeru Oriental Glory (ž. P. Foret) nebo trojnásobný vítěz dostihů třetí, druhé i první kategorie Orpheus (ž. J. Pavlíček). O první životní triumf bude usilovat účastník obou ex-federálních Derby Military Respect (A. Florian), který se karlovarskému publiku představí poprvé. Do jedničkové společnosti odvážně vstupuje na zdejší dráze dostatečně prověřený Cawok (ž. J. Verner).

Druhým vrcholem bude 11. Velká cena BBAG. V mílovém dostihu I. kategorie, který je přístupný koním zakoupeným prostřednictvím jmenované dražební společnosti, budí ve skromném pětičlenném poli největší pozornost účastník letošního derby a druhý z Velké jarní ceny Amazing Gangster (ž. M. Laube). Na předních místech můžeme očekávat také Hello Hobbyho (ž. P. Foret).

Street Singer (ž. J. Verner) se ve Varech před dvěma týdny předvedl v dostihu V.kategorie pěkným druhým místem. Čeká ho ale velký skok ze čtvrté až do první kategorie.

Dvojnásobný vítěz čtyřkových klání Newer Now (ž. K. Hlubučková) by do konečného pořadí v případě dobré formy a příznivého průběhu dostihu mohl promluvit, podobně jako jeho tréninkový a stájový kolega Gold Of Gibraltar (ž. V. Korečková).

Do rámcového překážkového dostihu zamíří pro obhajobu nedávného a velmi snadného triumfu Merella v sedle s Danou Bořánkovou.

Nedělní mítink začíná ve 14 hodin, start úvodního dostihu je na programu o půl hodiny později. Kromě znovuobnovených sázek pořadatelé upozorňují na možnost zakoupení publikace k 120. výročí založení karlovarského závodiště.

Program, neděle 4. srpna

14.30 – Cena Nadace města Karlovy Vary (IV. kategorie, 2.400 m); 15.00 – Cena Holoubek Koncert (III. kategorie, 1.600 m); 15.30 – Memoriál ing. Jiřího Chaloupky – dostih Fegnetri – amatérky (IV. kategorie, 1.600 m); 16.00 – Cena společnosti BBAG (III. kategorie, 2.000 m); 16.35 – 11. Velká cena BBAG (I. kategorie, 1.600 m); 17.10 – 90. Cena města Karlovy Vary – Memoriál Josefa Dolejšího (I. kategorie, 2.000 m); 17.40 – Pohár Josefa Váni – Karlovarská Korunní 2019 steeplechase III. kategorie, 3.500 m). (koz)