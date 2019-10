„První třetina byla vyrovnaná. Ve druhé třetině se nám vůbec nedařilo a soupeř se dostával do hry. Přesto jsme tuto třetinu vyhráli. Ve třetí třetině se dlouho držel nerozhodný stav. V závěru Bohemka ukázala své zkušenosti a v rozhodujících momentech odskočila,“ vracel se zpět k prvnímu duelu s pražskou Bohemkou trenér hurricanů Miroslav Závora.

FB Hurrican Karlovy Vary – FbŠ Bohemians 3:7 (1:2, 2:1, 0:4). Branky: 10. Matěj Korbel, 37. Jiří Mutínský, 38. Ondřej Ančinec – 18. , 20. a 57. Jiří Kratina, 24. Filip Folauf, 56. Michal Vojtíšek, 58. Jan Malič, 60. Vojtěch Bílek.

„Karlovarští trenéři nasadili do utkání šest hráčů, kteří pravidelně juniorku zatím nehráli. Někteří další nastupovali na jiných postech a na zápas to mělo logicky vliv. Některé pasáže utkání ale byly dobré a to je pro tyto hráče příslib. Jen škoda, že se utkání nezúčastnili další karlovarští dorostenci, kterým by právě tahle utkání pomohla,“ bilancoval druhou porážku varského výběru Martin Kratochvíl.

FbC Plzeň – FB Hurrican Karlovy Vary 7:4 (3:3, 3:0, 1:1). Branky: 2. a 37. Václav Hajšman, 9. Tomáš Holeček, 16. Vít Malý, 21. Tomáš Holeček, 30. Jaroslav Konopík, 45. Štěpán Plachý – 1. Tomáš Zdeněk, 4. Jaromír Péc, 10. Adam Zahraj, 58. Tomáš Smolka.

Pořadí kvalifikační skupiny B: 1. Bohemians, 2. Slavia Plzeň, 3. Hurrican, 4. FbC Plzeň.